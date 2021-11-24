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كيف تؤثر مبيعات الجمعة السوداء على أسهم شركات التجزئة؟

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اقتصاد أميركا

كيف تؤثر مبيعات الجمعة السوداء على أسهم شركات التجزئة؟

56 % من المستهلكين يخططون للتواجد فعليا في المتاجر يوم الجمعة السوداء

دبي - العربية.نت

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بدأ التسوق لـ Black Friday عبر الإنترنت مبكراً هذا العام، إلا أن استطلاع لديلويت وجد أن 56% من المستهلكين يخططون للتواجد فعليا في المتاجر يوم الجمعة السوداء، ارتفاعًا من 41% العام الماضي.

وعاد المستهلكون إلى مراكز التسوق بعد أن سئموا من فترات إغلاق طويلة، وبحسب "ديلويت" فمن المتوقع أن ينفق المتسوقون في الجمعة السوداء 135 دولارًا بالمتوسط في المتجر، ارتفاعًا من 124 دولارًا عام 2020.

وربما يكون التأثير الأكبر لهذا الحدث على سوق الأسهم، هو إعطاء فكرة عن أداء الشركات، وخاصة شركات التجزئة، في الفترة المقبلة.

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تعد المبيعات القوية في موسم الأعياد من أهم المؤشرات لشركات قطاع التجزئة، حيث يمكن لموسم العطلات أن يغذي أداء الشركات للعام بأكمله وبالتالي زيادة الإيرادات والأرباح، أو العكس.

وعلى الرغم من أن يوم الجمعة السوداء لا يغير قواعد اللعبة الأساسية في سوق الأسهم، إلا أن العديد من الأسهم تتحرك على وقع ما قد يحمله هذا اليوم من مبيعات.

وارتفعت أسهم شركة Mattel مُصنع الألعاب الأميركي، على سبيل المثال، بأكثر من 9% خلال الـ30 يوما الماضية، وتعد Hot wheels التي تصنعها ماتل من المنتجات الأكثر مبيعاً خلال بلاك فرايدي.

كما تشهد شركة Build a bear ارتفاعات ملفتة بنحو 95% منذ ستة أشهر، وأكثر من 5% خلال جلستي الاثنين والثلاثاء. أما Walmart فعلى الرغم من انخفاض أسهمها بنحو 2% خلال شهر إلا أنه ارتفع بتداولات الاثنين والثلاثاء بأكثر من 2%. وتجاوزت عائدات وول مارت السنوية لعام 2021 نحو 559 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.7% على أساس سنوي.

وارتفع سهم Costco لمبيعات الجملة بنسبة 13% خلال شهر، و2% بتداولات الاثنين والثلاثاء، فيما زادت أسهم Bed Bath and beyond بأكثر من 55% خلال شهر.

وكانت مبيعات بلاك فرايدي وعطلة عيد الشكر 2020 تجاوزت 14 مليار دولار في أميركا بارتفاع بـ 14% عن 2019، 9 مليارات دولار منها تحققت عبر الإنترنت بارتفاع بـ 22% عن 2019. ويتوقع الخبراء أن يصل هذا الرقم إلى 17 مليار دولار هذا العام بارتفاع بـ20% عن العام السابق.

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