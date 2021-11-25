لهذا السبب.. "أوبك+" ستكون حكيمة جداً في قرارها

قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، إن منظمة "أوبك" ستكون حكيمة جدا وتنظر إلى الأرقام، مع رصد تداعيات القرار الأميركي وعدد من الدول بالإفراج عن جزء من احتياطاتها النفطية.

وأضاف لوري في مقابلة مع "العربية"، أن تحالف أوبك والمنتجين المستقلين سينظرون أيضا إلى حالة أوروبا وعودة الإغلاقات مرة أخرى، وتداعيات ذلك خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت: "هذه هي الأمور التي سيأخذها تحالف أوبك+ في الحسبان قبل اتخاذ أي قرار، خصوصا أن هناك مؤشرات أن الوضع متماسك وتحت السيطرة".

وتوقعت لورى، بألا يقدم "أوبك+" على أي إجراء يزعزع الأسواق، لأن الأسواق لا تتحمل أي اضطرابات.

وتحدثت لوري: "نحن بحاجة يومية لمراجعة الأرقام لمتابعة مستويات الطلب وتحركات الأسعار"، موضحة أن الإفراج عن احتياطيات النفط يعني أن الطلب سيرتفع في المقابل بدأت أوروبا في الإغلاق مرة أخرى مما يؤثر على الطلب.