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بنك أوف أميركا: موجة اكتتابات مرتقبة بـ100 مليار دولار حتى 2023

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
سيارات كهربائية

بنك أوف أميركا: موجة اكتتابات مرتقبة بـ100 مليار دولار حتى 2023

توقعات بانتقال شركات البطارية من تمويل بالديون إلى حقوق الملكية

دبي - العربية.نت

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توقع بنك أوف أميركا، أن تجمع الاكتتابات العامة الأولية لشركات السيارات الكهربائية الجديدة نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث التي تنتهي في 2023.

وقال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك أوف أميركا، باتريك شتاينمان، إن الاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع، والتي تمتد من البطاريات إلى شحن السيارات، ستشهد فصل الشركات عن وحداتها وكذلك طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأضاف شتاينمان: "نحن بالفعل في موجة ستشهد جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من عائدات الاكتتاب العام في مجال سيارات الطاقة الكهربائية، عبر سلاسل التوريد للمركبات الكهربائية والبطاريات والشحن".

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يأتي ذلك، بعد تنفيذ أكبر اكتتاب في عام 2021، من شركة ريفيان أوتوموتيف لصناعة الشاحنات الكهربائية والذي جمع 13.7 مليار دولار في إدراجها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وارتفعت بنسبة 47% عن سعر عرضها.

وأصبح صانعو السيارات الكهربائية ضمن قائمة التفضيلات لدى المستثمرين العام الماضي، وشهدت أسهمهم ارتفاعات مذهلة وسط رهانات على الطلب المتزايد على السيارات الأنظف، حيث تضاعفت قيمة شركة تسلا تقريباً خلال العام الماضي وتم جمع المليارات من خلال كل من الاكتتابات الأولية ومبيعات الأسهم اللاحقة.

وجمعت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات والبطاريات الشهر الماضي 1.8 مليار دولار في عملية طرح أسهم في هونغ كونغ، وهي ثاني صفقة من نوعها هذا العام، حيث جمعت في يناير 3.9 مليار دولار من مبيعات الأسهم.

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية إلى زيادة استثمارات الشركات التي تصنع بطاريات للسيارات النظيفة.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن التوقعات تشير إلى مضاعفة أكبر 10 شركات لصناعة البطاريات طاقتها التصنيعية بمقدار 3 أضعاف تقريباً بحلول عام 2022 للوفاء بالتزامات التوريد المستقبلية وتهيئة نفسها للارتفاع القادم في الطلب.

وقال شتاينمان: "ستصبح شركات البطاريات عالماً خاصاً بها، فهي تدخل الآن مرحلة تتطلب فيها زيادة القدرات الضخمة الكثير من رأس المال لمواكبة نمو الطلب على المركبات الكهربائية، حتى الآن، تم تمويل شركات البطاريات إلى حد كبير بالديون، لكن المرحلة التالية من نموها سيتم تمويلها من خلال موجة من الاكتتابات العامة الأولية".

وسيكون أحد أكبر الاكتتابات العامة التي سيتم طرحها من آسيا العام المقبل، وربما على مستوى العالم، هو فرع وحدة بطاريات شركة إل جي للحلول الكيميائية لشركتها التابعة، إل جي إنرجي سوليوشن، في كوريا الجنوبية، والتي يمكن أن تجمع حوالي 10 مليارات دولار، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبطاريات في العالم بعد شركة Amperex Technology الصينية.

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