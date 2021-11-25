MEVP للعربية: نتوقع ظهور 3 شركات مليارية بالمنطقة خلال 12 إلى 18 شهرا

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق MEVP، وليد حنا، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد فورة في الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنافسة قوية بين الصناديق الاستثمارية

وتوقع حنا، خلال المقابلة على هامش مؤتمر MEVP السنوي للمستثمرين، ظهور ثلاث شركات مليارية في المنطقة خلال سنة إلى سنة ونصف.

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وقال "سنطلق صندوقا استثماريا جديدا بداية 2022 بقيمة 150 مليون دولار، استثمارات رأس المال المغامر تضاعفت بـ10 مرات في السعودية خلال 5 سنوات".

ولفت حنا إلى أن الصناديق الاستثمارية تنافس على تمويل الشركات الناشئة.

ولفت حنا إلى إطلاق 3 صناديق حتى الآن مجموعها 260 مليون دولار، حيث ندير حاليا 400 مليون دولار، وعدد الاستثمارات قبل 5 سنوات كان أقل، إلا أنه تضاعف بنحو 10 مرات".

وأشار إلى أن تدفقات الأموال والتوسع في تأسيس صناديق الاستثمار جعل المنافسة مرتفعة جدا، والتقييم أصبح أيضا مرتفعا.