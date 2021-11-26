هل تُعد "بيتكوين" ملاذاً آمناً؟.. هبوط كبير يثير التساؤلات

في الوقت الذي تشتد فيه أزمة كورونا من جديد وتوجه أغلب المستثمرين مجددا نحو الملاذات الآمنة، تراجعت العملات المشفرة مثل باقي الأصول الأخرى التي لا يقبل عليها المستثمرون وقت الأزمات.

وتراجعت العملة المشفرة الأشهر عالميا بيتكوين بنسبة 20% من أعلى مستوى حققته خلال هذا الشهر، مع تزايد المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد المنتشر في جنوب إفريقيا.

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وتراجعت عملة بيتكوين اليوم بنسبة 7.5% لتصل إلى 54.43 ألف دولار اليوم الجمعة، فيما سجلت عملة إيثريوم ثاني أعلى الخسائر بعد هبوطها بنسبة 9%، فيما تراجع مؤشر بلومبيرغ الأوسط نطاقا الذي يقيس أداء العملات المشفرة بنسبة 4%.

وتراجعت عملة دوجكوين بنسبة 7.67% إلى 0.199 دولار، وكوردانو بنسبة 5.92% لتصل إلى 1.539 دولار.

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا يقول العلماء إنه مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في غاوتنغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.

وباتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء فيما خفض المتحور دلتا الشديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وفي المجموع، أودى الفيروس بأكثر من 5,16 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية العام 2019. إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.

وفرضت عدد من الدول الأوروبية إجراءات إضافية للحد من إنتشار الفيروس، فيما منعت دول أخرى منها إيطاليا وسنغافورة دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الأفريقية.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعات كبيرة خلال تعاملات اليوم الجمعة، أنهت أسهم اليابان تداولات اليوم على هبوط جاوز 2.5%، كما هبطت أسعار النفط بأكثر من 4%، فيما ارتفعت أسعار الذهب والدولار والين الياباني.