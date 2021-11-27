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فايزر وبيونتيك: لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم

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لقاح فايزر
لقاح فايزر
فيروس كورونا

فايزر وبيونتيك: لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم

تجمعان معلومات حول متحور "أوميكرون" لبحث إمكانية تعديل اللقاحات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، المصنعتان للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أنهما تجمعان معلومات حول متحور "أوميكرون" لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.

وذكرت الشركتان أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم.

من جانبها، قالت شركة فايزر، إنها وقعت اتفاقا بقيمة 5.29 مليار دولار مع الحكومة الأميركية، لتقديم 10 ملايين جرعة من عقارها التجريبي المضاد لسلالات فيروس كوفيد-19، في وقت تسارع الولايات المتحدة لتأمين علاجات واعدة عن طريق الفم لهذا المرض.

وتبلغ الصفقة ضعف حجم العقد الذي أبرمته الحكومة الأميركية مع شركة ميرك Merck & Co، على الرغم من أن سعر جرعة العلاج الواحدة من فايزر عند نحو 530 دولاراً مقارنة بحوالي 700 دولار لنظيرتها من ميرك.

كما تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على إذن طارئ للدواء، الذي يحمل اسم باكسلوفيد Paxlovid، بعد الإبلاغ عن البيانات التي تظهر أنه كان فعالاً بنسبة 89% في منع دخول المستشفى أو الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

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