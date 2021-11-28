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اتفاقية بين "الإمارات للألمنيوم" و"جنرال إلكتريك" لخفض الانبعاثات

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الإمارات العالمية للألمنيوم دوبال
الإمارات العالمية للألمنيوم
التغير المناخي

اتفاقية بين "الإمارات للألمنيوم" و"جنرال إلكتريك" لخفض الانبعاثات

الشركة تمتلك 33 توربيناً تعمل بالغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصانعها في الإمارات.

وتخطط الشركة لتطوير خارطة طريق لخفض الانبعاثات من توربينات الغاز الطبيعي لشركة جنرال إلكتريك من خلال استكشاف الهيدروجين كوقود، بالإضافة إلى حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وفقاً لبيان من الشركة.

يأتي ذلك، فيما تشغل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، 33 توربيناً للغاز الطبيعي من شركة جنرال إليكتريك في جبل علي والطويلة، بطاقة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ 5200 ميغاوات. وقالت الشركة إن توليد الكهرباء يمثل نسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للشركة.

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وتتوزع ملكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتساوي بين مؤسسة دبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار.

من جانبه، قال رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر الماضي، إن الإمارات ستستثمر ما يقرب من 165 مليار دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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