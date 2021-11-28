هذه توقعات أداء البورصة المصرية مع المتحور الجديد

قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، إن خسائر البورصة المصرية اليوم الأحد، جاءت أقل من أسواق المنطقة بسبب المتحور الجديد "أوميكرون".

وأضاف لطفي في مقابلة مع "العربية"، أن ذلك يرجع إلى أن الاقتصاد المصري لا يتأثر كثيرا بانخفاض أسعار البترول، لأن مصر دولة مستوردة للنفط، في المقابل اقتصادات المنطقة الأخرى تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط.

مادة اعلانية

وتابع لطفي: "أن الأسواق العالمية أو الخليجية سجلت صعودا كبيرا مع ارتفاع أسعار النفط خلال آخر شهرين، وكان التصحيح قادما، وكان المستثمرون مستعدون لذلك".

وأشار إلى أن وجود المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية ضعيف جدا، وليس له تأثير سواء بالإيجاب أو السلب في الفترة الحالية.

ويرى أن السوق المصرية يشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية وهذه سبب رئيسي في انخفاض أحجام التداول، متوقعا أن تعاود البورصة الارتفاع في منتصف مارس 2022.

وبين لطفي أن الفترة الحالية ستكون فترة شراء جيدة على المدى المتوسط وطويل الأجل، مضيفا أن الاقتصادات لن تعاود الإغلاق مرة أخرى بسبب المتحور الجديد "أوميكرون"، وحالات الإغلاق ستكون محدودة جدا.