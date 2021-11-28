هل تستمر تذبذبات أسواق الأسهم بسبب "أوميكرون"؟

قال رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، في مقابلة مع "العربية"، إن ما يحدث في السوق السعودية هو امتداد لحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن التطورات الحادثة بسبب متحور "أوميكرون".

وأضاف الجبران أن تصريحات منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة حول أن موضوع الطفرات لهذا المتحور وسرعة انتشار العدوى أمر مقلق، وهذا أثار حالة من الهلع لدى المتداولين.

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وأشار إلى التراجع الكبير في الأسواق العالمية وتأثر واضح في قطاعات الطاقة والسفر.

ويرى أنه من المبكر الحديث عن التأثير بشكل واضح خصوصا أن الموضوع يحتاج عدة أسابيع للخروج بصورة واضحة.

وذكر أنه تم إثبات حجم الانتشار السريع لهذا الفيروس، ولكن مدى العدوى وقوة التأثير على جسم الإنسان هذا يحتاج إلى وقت حتى يتم تحديد ذلك، إضافة إلى تحديد فاعلية اللقاحات في التصدي للمتحور الجديد.

وتوقع رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال أن تستمر الأسواق في صورة متذبذبة أفقية، منتظرين أخبارا إيجابية حول مدى فاعلية اللقاحات في مواجهة "أوميكرون".

وأكد الجبران أن جزءا كبيرا من التذبذبات الحالية مصدر الخوف، خصوصا أن الصورة لم تتضح بشكل كامل.

وحول تراجع أسعار النفط، قال الجيران، إن خام برنت انخفضت بأكثر من 11% عند التسوية بتعاملات الجمعة، وهذا الهبوط ناتج عن أمرين الأول إعادة فرض القيود على السفر وتأثيرها على الطلب على النفط والنمو الاقتصادي بشكل عام، أما الأمر الثاني مسألة الخوف من وجود تضخم في المعروض في أسواق النفط بسبب التوجهات الحالية لاستخدام احتياطيات النفط لدى الولايات المتحدة والصين.

وأفاد الجبران، أن اجتماع أوبك+ مطلع ديسمبر المقبل سينظر في سياسات الإنتاج وفق المعطيات الجديدة، إذ من المفترض أن يقوم التحالف برفع الإنتاج اعتبارا من يناير المقبل ولكن توجهات أوبك+ خلال الفترة السابقة تؤكد على المرونة العالية والتأقلم مع أي تغييرات في أسواق النفط.

وتوقع أن تقوم أوبك+ بالحد من زيادة الإنتاج خلال الفترات المقبلة، وبالتالي زاول بعض التأثيرات القاتمة على أسعار النفط.