4 أسئلة متعلقة بـ وباء كورونا يجب توقعها في مقابلة العمل التالية

بعد مرور ما يقرب من عامين على الوباء، لا يزال مديرو التوظيف يطرحون أسئلة على المرشحين للوظائف حول كوفيد-19، سواء كان ذلك حول العمل عن بعد، أو كيف تأثرت حياتهم الشخصية أو المهنية.

تم تصميم بعض هذه الأسئلة لقياس قدرة الموظف المحتمل على التعامل مع المواقف المتغيرة والمربكة. البعض الآخر أكثر عملية، وغالباً ما يتعلق بمدى ملاءمة المرشح لسياسات كوفيد-19 للشركة.

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ويرى المستشارون المهنيون أن أفضل طريقة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوباء أثناء مقابلات العمل، هي أن تكون مستعداً لها وأن تكون شفافاً قدر الإمكان.

كيف تكيفت؟

وتتنوع الأسئلة الأكثر شيوعاً أثناء مقابلات العمل حالياً حول وباء كورونا، من "كيف تنظم يوم عملك في المنزل؟" إلى "كيف تدير فريقك وتبقى على اتصال؟" - وهي الأسئلة المتعلقة بكيفية تكيفك مع الحياة العملية أثناء الوباء.

ووفقاً لخبيرة الاستشارات المهنية في TopResume، أماندا أوغسطين، فإن مثل هذه الأسئلة مهمة بشكل خاص للشركات التي تخطط للعمل عن بعد، أو كجزء من نموذج هجين، حيث تسعى للتأكد من أن الموظفين الجدد يمكن أن يكونوا منتجين تماماً في العمل خارج مكتب الشركة.

بدورها، قالت المدير المساعد في شركة إدارة المواهب في Kerry Consulting، كيلي باوربنك: "شارك كيف تجاوزت الوصف الوظيفي، لمساعدة زملائك أو الأعمال الأوسع نطاقاً". وأشارت إلى أن موظفي الموارد البشرية يبحثون عن دلائل على القيادة ونكران الذات والقدرة على العمل بشكل جيد.

وأوصت أوغسطين بتتبع أدوات محددة استخدمتها، حيث قالت: "يجب أن يكون المرشحون مستعدون للتحدث عن الأدوات التي اعتمدوها أو الاستراتيجيات التي طبقوها لتحقيق النجاح في بيئة بعيدة عن مكاتب العمل". وتحدّثت عن أدوات إدارة المشاريع والاتصالات الرقمية التي تستخدمها بشكل مريح للبقاء منظماً ومتصلاً بالزملاء.

بالإضافة إلى ذلك، من المفيد مشاركة تفاصيل مساحة العمل بالمنزل - مثل الجهود المبذولة لتحسين الاتصال بالإنترنت أو أي معدات إضاءة وصوت قمت بشرائها لمساعدتك على الظهور بمظهر أكثر احترافاً أثناء تواجدك في المنزل.

وقالت أوغسطين، إنك لن تقوم فقط بتحسين لعبة المقابلة الافتراضية الخاصة بك، بل ستظهر أيضاً لأصحاب العمل المحتملين أنك على استعداد لتكون موظفاً ناجحاً عن بُعد.

ما هي بعض التحديات؟

سيرغب الباحثون أيضاً في معرفة كيفية تعاملك مع الوباء والتحديات التي واجهتها. عند الإجابة، أوصى الخبراء المهنيون باتباع نهج شخصي.

وقالت باوربنك: "كن صادقاً بشأن الصعوبات التي مررت بها". وأضافت "تكتسب الثقة مع الحديث عن مواقف الضعف والقصص". ونصحت بضرورة إظهار أنك إنسان، زميل في المستقبل يمكن أن يرتبطوا به".

واقترحت إطاراً بسيطاً لمشاركة مثل هذه القصص صاغته في 3 نقاط:

"أولاً أن تذكر التحديات التي واجهتك وكيف استفدت منها، ثم شارك مع من يدير معك المقابلة الإجراءات التي اتخذتها لتتجاوز دورك الأساسي في العمل أو كان لديك فضول للتعلم، وأخيراً، ضرورة الحديث عن النتيجة الإيجابية النهائية التي حصلت عليها".

وأضافت باوربنك ملاحظة، يجب الانتباه إليها، وهي أنه بينما يتم تشجيع الصدق، من المهم أيضاً الحفاظ على خصوصية بعض التحديات - خاصةً عندما يتعلق الأمر بأصحاب العمل السابقين.

من جانبها، قالت العضو المنتدب في شركة استشارات الموارد البشرية راندستاد، جايا داس: "بغض النظر عن مدى عدم رضاك عن رد فعل صاحب عملك السابق بعد أن ضربت جائحة كورونا العالم، فيجب عدم الحديث عن مشاعرك وقتها".

وأضافت: "حتى لو كانت لديك نوايا حسنة، سيطور القائم بإجراء المقابلة تصوراً سلبياً عنك ويفضل عدم تعيينك لحماية الثقافة التنظيمية".

أسلوب العمل المفضل

مع انتشار نماذج العمل عن بعد والمختلطة أثناء الوباء، سيكون أصحاب العمل حريصين على فهم أسلوب العمل المفضل لديك، وكيف يتناسب ذلك مع سياسة مكان العمل الخاصة بهم في المضي قدماً.

وهذا يعني أنه يجب على المرشحين أداء واجباتهم تجاه العمل، وفقاً لخطط الشركة المحتملة، وأن يكونوا صريحين بشأن رغباتهم.

وقالت المديرة الإقليمية في شركة التوظيف متعددة الجنسيات Hays، كريستي هولستون: "يجب أن يكون المرشحون شفافين قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بتفضيلاتهم، ووضع التوقعات مع مديري التوظيف من البداية".

وأضافت، "كمرشح، من الأفضل الإجابة على هذا السؤال بصدق".

وهو ما أكدت عليه أوغسطين من TopResume، حيث قالت "إذا لم تكن لديك رغبة في العودة إلى الحياة المكتبية بدوام كامل، فكن واضحاً مع رغباتك".

وأضافت أنه من المهم بالنسبة للمرشحين التفكير في أهدافهم وتحديد أولويات ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم لوظيفتهم التالية - سواء كانت ثقافة الشركة أو الراتب أو القدرة على العمل بمرونة.

كيف عملت على نفسك؟

سلط مسؤولو التوظيف أيضاً الضوء على أسئلة مثل "كيف تطورت خلال وباء كورونا على الصعيدين الشخصي والمهني؟" أو "كيف قمت بمواءمة مهاراتك مع احتياجات الوباء؟"

وقال الخبراء المهنيون إن هذه الأسئلة هي فرصة للمرشحين لمشاركة كيفية عملهم على أنفسهم خلال كوفيد-19.

وتنصح باوربنك، بضرورة مشاركة نتائج التعلم وكيف نمت لتصبح نسخة أفضل من نفسك كفرد أو موظف أو قائد.

فيما قالت هولستون، إنه عندما يتعلق الأمر بالتطوير المهني، فقدم تفاصيل عن كيفية استخدامك للوقت الإضافي لصقل المهارات وتحسين معرفتك

في تلك الفترة. وأضافت: تحدث عن أي دورات افتراضية حضرتها أو شهادات حصلت عليها خلال ذلك الوقت.

ومن المفيد أيضاً أن تذكر ممارساتك خلال إغلاقات كورونا، وحتى الهوايات الجديدة التي اكتسبتها أو أثقلت مهارات في هواية قديمة.