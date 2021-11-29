أقدم شركة أطلقت سيارة كهربائية تستثمر 18 مليار دولار لإزاحة تسلا

ستستثمر شركة نيسان موتور 2 تريليون ين (17.6 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحويل المزيد من مجموعة سياراتها للعمل بالكهرباء، لتصبح ركيزة من ركائز نموها على المدى الطويل.

وكشفت شركة صناعة السيارات اليابانية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 23 طرازاً جديداً بحلول السنة المالية 2030، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية جديدة، وتهدف إلى تحويل أكثر من نصف مبيعاتها من السيارات إلى الكهرباء بحلول ذلك الوقت.

مادة اعلانية

وتسعى نيسان، التي تحاول العودة للربحية للمرة الأولى منذ 3 سنوات، إلى استخدام المعرفة الفنية التي جمعتها كمشارك مبكر في سوق السيارات الكهربائية كأساس للنمو. حيث كانت شركة صناعة السيارات التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها رائدة في وقت مبكر، حيث أطلقت أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم في عام 2010. ولا تزال سيارة The Leaf واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم، على الرغم من أن مبيعات تسلا، تجاوزتها في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا: "مبلغ 2 تريليون ين ضخم جداً لكننا استثمرنا 1 تريليون ين حتى اليوم". ورفض تحديد كيفية تمويل الشركة للاستثمار. "أنا واثق من أنه يمكننا القيام بهذا الاستثمار المستقبلي مع تنمية الشركة نفسها".

وعززت نيسان من طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية وأعلنت عن عدد كبير من الاستثمارات، بما في ذلك خطط لبناء مركز بقيمة 1.4 مليار دولار لتصنيع السيارات التي تعمل بالبطاريات في المملكة المتحدة.

وتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية من البطاريات إلى 130 غيغاواط/ساعة بحلول السنة المالية 2030، وإطلاق مركبة كهربائية مزودة ببطارية صلبة بحلول السنة المالية 2028.

وقال أوشيدا خلال مؤتمر صحافي سابق عبر الإنترنت: "لدينا بداية مبكرة لمدة 10 سنوات على المنافسين بالكهرباء". "سنستفيد من هذه التجربة" و"نسرّع التحول بمزيد من الاستثمار".

سيتم تشغيل مصنع تجريبي لبطاريات الحالة الصلبة في يوكوهاما بحلول العام المالي 2024 تقريباً، بهدف بدء الإنتاج الضخم بحلول عام 2028. حيث تعد بطاريات الجيل التالي أساسية لتحقيق التكافؤ في التكلفة بين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين، وفقاً لنيسان.

وعلى مدى العقد المقبل، من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى أكثر من 10 ملايين سنوياً من حوالي مليون اليوم.

وبحسب الجغرافيا، تخطط نيسان لأن يصبح أكثر من 75% من مبيعاتها في أوروبا سيارات كهربائية، و55% من المبيعات في اليابان، و40% من المبيعات في الصين بحلول السنة المالية 2026. كما تخطط لأن تصبح 40% من المبيعات في الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية في السنة المالية 2030. وتتضمن استراتيجيتها طويلة المدى أيضاً إنفاق 20 مليار ين على زيادة نقاط الشحن للسيارات الكهربائية.

تضمنت هذه الخطة التي مدتها أربع سنوات التخلص من حوالي 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية، وخفض الطاقة الإنتاجية بنحو 20% وإطلاق عشرات طرازات السيارات الجديدة.

وساعدت تخفيضات التكلفة وهوامش ربح أفضل على مبيعات السيارات - كلا المبدأين لما يسمى بخطة نيسان نيكست - على تعويض الحجم المفقود بسبب نقص قطع الغيار. وتتوقع نيسان أرباحا تشغيلية تبلغ 180 مليار ين للسنة المالية حتى مارس.