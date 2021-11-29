رئيس أرامكو للعربية: تكلفة تطوير أولى مراحل حقل الجافورة 24 مليار دولار

قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن الشركة وقعت اتفاقيات بـ10 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة.

وأضاف الناصر أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير حقل الجافورة 24 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية من تطوير الحقل 44 مليار دولار، موضحاً أن عملية التطوير ستساهم بإيجاد وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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وفيما يتعلق بأسعار النفط قال الناصر "أسواق النفط بالغت بردود الفعل على "أوميكرون".

وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في المؤتمر الخاص بتدشين المشروع إن مشروع حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال (1.3 إلى 1.6 مليار دولار).

ويعتبر الجافورة أكبر حقل غاز‭‭ ‬‬غير مصاحب للنفط في المملكة، وتقدر الاحتياطيات الخاصة به بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وأضاف الناصر أن الغاز "حجر الزاوية في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة". وقالت المملكة في وقت سابق إنها تستهدف الوصول بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060.

ووصف حقل الجافورة بأنه يعتبر من الأعمال الرائدة لشركة أرامكو، لتكون طاقة المرحلة الأولى 650 مليون قدم مكعبة، وصولا في المراحل المقبلة إلى قرابة ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول 2030.

وكشف أن المرحلة الأولى من تطوير حقل الجافورة تبدأ بإنشاء معمل للغاز ومرافق لضخ الغاز، كما سيطال مردود تطوير حقل الجافورة قطاعات مختلفة في المملكة، وسيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وسيساهم في إنشاء ودعم الصناعات البتروكيماوية.

قالت أرامكو على موقعها الإلكتروني إنها تتوقع أن يصل إنتاج غاز المبيعات إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعبة بحلول عام 2036، إضافة إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة يوميا من الإيثان.

وأضافت أن حقل الجافورة سينتج حوالي 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات.