.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شعاع كابيتال: نواصل محادثات إدراج "ستانفورد مارين" وNCM بالإمارات

  • الخط
سوق دبي

شعاع كابيتال: نواصل محادثات إدراج "ستانفورد مارين" وNCM بالإمارات

مجموعة Stanford Marine بدأت تحقق الربحية بعد إعادة الهيكلة

دبي - سمر الماشطة

نشر في: آخر تحديث:

أكد المدير العام، ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى شعاع كابيتال الإماراتية، فؤاد طارق خان، أن شعاع كابيتال مازالت تجري محادثات مع بورصتي دبي وأبوظبي لطرح وإدراج شركتي Stanford Marine Group وNCM Investment العام المقبل.

وأضاف خان في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مجموعة Stanford Marine بدأت بتحقيق الربحية بعد إعادة هيكلتها بداية هذا العام.

وقال "تدير شعاع كابيتال أصولاً بقيمة 14 مليار دولار ونستثمر في أصول متنوعة، خاصة وعامة وعقارات وملكية خاصة وديون وعقارات وتكنولوجيا ونتوسع في هذه القطاعات في الوقت الحالي".

بلومبرغ: "شعاع" الإماراتية تخطط لطرح شركتين للاكتتاب بملياري درهم قصص اقتصادية سوق دبي بلومبرغ: "شعاع" الإماراتية تخطط لطرح شركتين للاكتتاب بملياري درهم

"لا يسعنا إلا أن نفصح الكثير ولكننا نؤكد بأننا نجري محادثات مع البورصات، عن هذا الاكتتاب، شركة ستانفورد مارين خصوصاً ، استحوذنا على الشركة وديونها واعدنا هيكلتها بداية العام، ومنذ ذلك الحين ، وأداء الشركة جيد جداً ، وأصبحت تحقق أرباحاً ، لذا فهي مرشح جيد لطرحها للاكتتاب العالم".

ولقت خان إلى أن الوقت الحالي مفعم بالاكتتابات العامة، أبوظبي جمعت رأسمال بقيمة مليارين ونصف المليار دولار منذ بداية العام، كما أعلنت بورصة دبي عن مجموعة من الاكتتابات. بينما نجري المحادثات، لم نحدد أي بورصة سنختار بعد بعد لطرح شركتي Stanford Marine Group وNCM Investment هذا يعتمد أيضاً على أي الشركات سيتم طرحها أولاً، سمعنا أخباراً عن طرح ديوا أولاً، ربما بداية العام المقبل يمكننا أن نفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد خان دخول مستثمرين دولين في كافة القطاعات، وقال "جزء كبير من المليارين ونصف المليار دولار التي جمعت من الاكتتابات هذا العام أتت من مستثمرين أجانب مع ضم بعض الشركات في مؤشر MSCI العالمي، ياه سلت على سبيل المثال. لذا نرى هناك تأثيرا كبيرا من المستثمرين الدوليين، وأيضاً في القطاع الخاص، فيما يخص شركات التكنولوجيا، نرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين".

ولفت إلى أن دخول الشركات الحكومية في البورصات أمر رائع، فهذه الشركات ليست فقط تابعة للحكومة ولكنها أيضاً تشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارات، لذا يعد هذا مؤشراً جيداً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري
الأكثر قراءة
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد