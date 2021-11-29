شعاع كابيتال: نواصل محادثات إدراج "ستانفورد مارين" وNCM بالإمارات

أكد المدير العام، ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى شعاع كابيتال الإماراتية، فؤاد طارق خان، أن شعاع كابيتال مازالت تجري محادثات مع بورصتي دبي وأبوظبي لطرح وإدراج شركتي Stanford Marine Group وNCM Investment العام المقبل.

وأضاف خان في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مجموعة Stanford Marine بدأت بتحقيق الربحية بعد إعادة هيكلتها بداية هذا العام.

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وقال "تدير شعاع كابيتال أصولاً بقيمة 14 مليار دولار ونستثمر في أصول متنوعة، خاصة وعامة وعقارات وملكية خاصة وديون وعقارات وتكنولوجيا ونتوسع في هذه القطاعات في الوقت الحالي".

"لا يسعنا إلا أن نفصح الكثير ولكننا نؤكد بأننا نجري محادثات مع البورصات، عن هذا الاكتتاب، شركة ستانفورد مارين خصوصاً ، استحوذنا على الشركة وديونها واعدنا هيكلتها بداية العام، ومنذ ذلك الحين ، وأداء الشركة جيد جداً ، وأصبحت تحقق أرباحاً ، لذا فهي مرشح جيد لطرحها للاكتتاب العالم".

ولقت خان إلى أن الوقت الحالي مفعم بالاكتتابات العامة، أبوظبي جمعت رأسمال بقيمة مليارين ونصف المليار دولار منذ بداية العام، كما أعلنت بورصة دبي عن مجموعة من الاكتتابات. بينما نجري المحادثات، لم نحدد أي بورصة سنختار بعد بعد لطرح شركتي Stanford Marine Group وNCM Investment هذا يعتمد أيضاً على أي الشركات سيتم طرحها أولاً، سمعنا أخباراً عن طرح ديوا أولاً، ربما بداية العام المقبل يمكننا أن نفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد خان دخول مستثمرين دولين في كافة القطاعات، وقال "جزء كبير من المليارين ونصف المليار دولار التي جمعت من الاكتتابات هذا العام أتت من مستثمرين أجانب مع ضم بعض الشركات في مؤشر MSCI العالمي، ياه سلت على سبيل المثال. لذا نرى هناك تأثيرا كبيرا من المستثمرين الدوليين، وأيضاً في القطاع الخاص، فيما يخص شركات التكنولوجيا، نرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين".

ولفت إلى أن دخول الشركات الحكومية في البورصات أمر رائع، فهذه الشركات ليست فقط تابعة للحكومة ولكنها أيضاً تشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارات، لذا يعد هذا مؤشراً جيداً.