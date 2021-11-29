"في أقل من دقيقة".. شركة تكنولوجيا مالية هندية تتحول إلى يونيكورن

جمعت شركة "سلايس" Slice، وهي شركة ناشئة لبطاقات الائتمان تستهدف المستهلكين الشباب، 220 مليون دولار لتصبح أحدث شركة يونيكورن في الهند في سنة تمويل قياسية لشركات الإنترنت في البلاد. ويطلق مصطلح "يونيكورن" على الشركات الصاعدة التي يتجاوز رأسمالها مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن الجولة التي قادتها شركة تايغر غلوبال مانجمنت وإنسايت بارتنرز قدرت قيمة سلايس بأكثر من مليار دولار. حيث ستستخدم الشركة رأس المال لزيادة عدد موظفيها، وإضافة عروض ترويجية جديدة والتوسع في سوق المدفوعات الرقمية.

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تم إطلاق بطاقة ائتمان Slice في عام 2019، وتقدم امتيازات مثل استرداد النقود وخيارات الدفع المرنة، وتعد الميزة النسبية التي تروج لها الشركة، هي سهولة عملية الاشتراك في الخدمة والتي تستغرق أقل من 60 ثانية.

واكتسبت الشركة التي يقع مقرها في بنغالور عدداً من المستخدمين بسرعة، حيث تقوم بإصدار أكثر من 200000 بطاقة ائتمان شهرياً مما يجعلها واحدة من أفضل مزودي الخدمة في الهند.

ويعد قطاع التكنولوجيا المالية، واحداً من أسرع أسواق الإنترنت نمواً في الهند، بسبب تراجع معدلات الشمول المالي في البلاد.

وتستهدف Slice والعديد من أقرانها في مجال التكنولوجيا المالية جزءاً كبيراً من السكان حديثي العهد بالائتمان والذين لم يتلقوا خدمات كافية من البنوك التقليدية وشركات البطاقات.

وعلى عكس العديد من الشركات الناشئة الأخرى عبر الإنترنت، كانت تكلفة الاستحواذ على العملاء منخفضة جداً، ولم يكلفها الأمر الكثير من رأس المال لتنمية أعمالها.

وتأتي بطاقاتها محملة بخط ائتمان عبر عمليات ربط مع شركات مالية غير مصرفية ولا يوجد حد أدنى للدخل كشرط لفتح حساب والحصول على بطاقة ائتمان، كما يبلغ متوسط أعمار المستخدمين المسجلين في الشركة البالغ عددهم 5 ملايين مستخدم نحو 27 عاماً.

وتأسست شركة GaragePreneurs Internet Pvt، الشركة الأم لشركة Slice، في عام 2016 على يد راجان باجاج، البالغ من العمر حالياً 28 عاماً، وهو خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا وعمل في فريق المنتج لشركة التجارة الإلكترونية فليبكارت المملوكة لشركة وول مارت قبل أن يتحول إلى ريادة الأعمال.

وتوظف Slice حوالي 450 شخصاً وأعلنت عن خطط لإضافة 1000 مهندس ومدير منتج في السنوات الثلاث المقبلة.