إلى متى يستمر تأثير "كورونا أوميكرون" على الأسواق؟

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن مدى استمرار تأثير سلالة كورونا أوميكرون، يرتبط بتحديد العلماء فاعلية اللقاحات والمناعة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه من الواضح اليوم على الأرجح أننا أمام وقفة إذا لم يكن هناك إغلاقات وبالتالي سيكون هناك تباطؤ في الاقتصاد، وأيضاً ستأتي يوم الخميس وقفة أخرى من قرار "أوبك+" بعدم زيادة الإنتاج.

مادة اعلانية

تابع: "هناك وقفة أخرى تتمثل بشأن اليورو والدولار وزيادة عائد السندات الأميركية، مع اتجاه الفيدرالي المتوقع بعدم تشديد سياسته النقدية، وكل تلك العوامل انعكاس لكل هذا بالأسواق.

وأضاف أن التذبذب في الأسواق سيد الموقف حالياً، وعلى مستوى المنطقة فإنها تتأثر بأسعار النفط وهبوطه بنحو 10 دولارات أو أكثر يؤثر على الأسواق.

وأوضح وسيم جمعة أن السوق السعودي يقترب من متوسطه خلال 200 يوم وهو مستوى 10600 نقطة ولديه مستوى دعم عند 10400 نقطة.

وأشار إلى أن النتائج المعلنة لقطاع البنوك عن شهر أكتوبر لم تكن مشجعة وهذا يضغط على السوق، وأيضاً قطاع البتروكيماويات دون الأسمدة، يشهد تراجعا في الأسعار بداية من الربع الرابع ويؤثر على السوق.

وأضاف أن سوق دبي وباقي الأسواق تختلف الصورة فيها لكن المستثمر قد يجد فرصة للشراء حاليا، بينما السوق الكويتي قد يكون مختلفا لأن تركيبة القطاعات مختلفة، والشركات في أسواق الإمارات ترتبط بفتح الاقتصاد ويفضل دخول للمستثمر دون المضارب لأن الأساسيات جيدة.

وأشار إلى انتظار تقديم العلم النتائج عن الفيروس المتحور من كورونا أوميكرون، وحتى الآن لا توجد إغلاقات عنيفة.