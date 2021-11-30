ملياردير يراهن بـ337 مليون دولار على هذه الاستثمارات

يخطط ديفيد سينسبري، الذي أسس جده الأكبر سلسلة متاجر التجزئة "سينسبري" الشهيرة J Sainsbury Plc، لوضع ما يصل إلى 253 مليون جنيه إسترليني (337 مليون دولار) في صناديق الأسهم الخاصة من خلال مكتب عائلته، Innotech Advisers، وفقاً لإفصاح تنظيمي في المملكة المتحدة.

وأظهر الإيداع أن الشركة التي مقرها لندن خصصت بالفعل أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (532 مليون دولار) للصناديق المدارة في القطاع بنهاية العام الماضي، عندما بلغت قيمة استثماراتها 1.1 مليار جنيه استرليني.

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ويستثمر سينسبري، البالغ من العمر 81 عاماً، بشكل متزايد في الأسواق الخاصة بعد أن انسحب مكتب عائلته من ثاني أكبر متجر تجزئة في المملكة المتحدة، والتي فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها على مدار العقدين الماضيين.

وكانت Innotech لا تزال مساهماً رئيسياً في شركة بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لندن في عام 2011 بحصة 5% تبلغ قيمتها حوالي 270 مليون جنيه إسترليني، لكن الشركة باعت جميع أسهمها بحلول نهاية عام 2018، حسبما تظهر الإيداعات.

وزادت استثمارات Innotech في صناديق الأسهم الخاصة خلال نفس الفترة بأكثر من 40%.

وقالت شركة Innotech في إفصاحاتها المقدمة مؤخراً لعام 2020، إنها في وضع قوي للاستفادة من أي فرص استثمارية مناسبة.

وتعد الأسهم الخاصة، فئة أصول مفضلة للمكاتب العائلية، وهي الشركات المقيدة التي تدير الشؤون المالية للأثرياء. حيث يرى أكثر من 50% من 191 مكتباً عائلياً شملهم استطلاع هذا العام من قبل UBS Group AG أن القطاع وسيلة للوصول إلى الرهانات الحصرية.

وعمل سينسبري في شركة تحمل الاسم نفسه لعائلته لأكثر من عقدين وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة قبل أن يتنحى في عام 1998 لمتابعة مهنة السياسة. وهو أيضاً مستشار جامعة كامبريدج وأحد أكبر فاعلي الخير في المملكة المتحدة، حيث قدمت مؤسسته الخيرية أكثر من مليار جنيه إسترليني لأسباب تشمل علم الأعصاب والتعليم والفنون.