هكذا تأثرت أسهم الكويت بتراجع النفط وكورونا أوميكرون

قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان، إن بورصة الكويت تشهد أسبوعاً من الخسائر في تفاعل مع ما يحدث في العالم من تراجع أسعار النفط وتأثيرات المتحور الجديد (كورونا أوميكرون).

وأضاف الشريعان في مقابلة مع "العربية"، أن بورصة الكويت كانت قد بدأت التعافي من جائحة كورونا، ولكن ظهر تأثير المتحور الجديد.

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وأشار الشريعان إلى أن التأثير حتى الآن نفسي ولا يوجد تأثير واضح على أداء الشركات، ما عدا التوقعات على قطاعات الطيران والنفط والنقل.

وأوضح أن التأثير انعكس على الأسواق المالية، في نفس الوقت كانت هناك حاجة للتصحيح بعد الارتفاع الكبير للأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد الشريعان أنه لتحقيق التوازن في السوق نحتاج مثل هذه المرحلة حتى نستطيع الاستعداد للفترة القادمة.

ويرى الشريعان أن السوق الأول ببورصة الكويت متأثر جدا، وكل الأسهم متراجعة باستثناء شركتي البورصة و"المباني".

وأفاد بأن أسهم البنوك والبتروكيماويات تأثرت بشكل كبير مثل بيت التمويل الكويتي والكويت الوطني وبوبيان للبتروكيماويات، مضيفا أن الانهيار جاء استجابة للأسواق العالمية.

وتوقع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن، وتسجيل أسعار مناسبة لدخول المستثمرين خلال الفترة المقبلة.