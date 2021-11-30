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هيئة مراقبة المنافسة البريطانية تأمر مالك فيسبوك ببيع شركة تابعة لهذا السبب!

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ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
فيسبوك

هيئة مراقبة المنافسة البريطانية تأمر مالك فيسبوك ببيع شركة تابعة لهذا السبب!

فيسبوك تقرر استئناف القرار

دبي - العربية.نت

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أخبرت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك، أنه يتعين عليها بيع منصة مشاركة ملفات الصور المتحركة GIF المعروفة باسم جيفي Giphy.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق، إن الصفقة قد تضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في المملكة المتحدة، وهو ما ردت عليه ميتا بالرفض، حيث تفكر في الاستئناف على القرار.

وخلص المنظم إلى أن استحواذ ميتا على Giphy سيقلل من المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن الصفقة أزالت بالفعل Giphy كمنافس محتمل في سوق الإعلانات المصورة.

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ووجدت إحدى اللجان أن فيسبوك سيكون قادراً على زيادة قوته السوقية الكبيرة بالفعل فيما يتعلق بمنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى عن طريق رفض أو تقييد وصول المنصات الأخرى إلى مقاطع GIF التي تنتجها جيفي.

كما خلصت اللجنة إلى أن هذا بدوره سيعزز من حركة المرور إلى المواقع المملوكة لـ ميتا - فيسبوك وواتساب، وإنستغرام، والتي تمثل بالفعل 73% من وقت المستخدم الذي يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة.

التأثير على الإعلان

قبل إبرام الصفقة في مايو من العام الماضي، أطلقت Giphy خدماتها الإعلانية الخاصة وكانت تفكر في التوسع إلى دول خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمات إعلانات Giphy في المملكة المتحدة، مما سمح لشركات مثل دونكين بالترويج لعلاماتها التجارية من خلال الصور المرئية وصور GIF.

بدوره، أغلق فيسبوك خدمات Giphy الإعلانية في وقت الاندماج، وهو الأمر الذي دعا هيئة مراقبة المنافسة للقلق، خاصة لأن فيسبوك يتحكم في ما يقرب من نصف سوق الإعلانات المصوّرة التي تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليار دولار) في المملكة المتحدة.

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