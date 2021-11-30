4 كتب في مجال الأعمال يجب قراءتها.. مدير سابق ينصح بها

قال المدير الرقمي السابق ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات البيع بالتجزئة العالمية في ستاربكس، آدم بروتمان إنه يحب القراءة ويحاول القيام بذلك قدر المستطاع.

أمضى بروتمان ما يقرب من عقد من الزمان في بناء برنامج مكافآت ستاربكس والمنصات الرقمية، بما في ذلك ميزات الدفع عبر الهاتف المحمول والطلب عبر الهاتف.

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وبعد مغادرة ستاربكس في عام 2018، عمل لفترة قصيرة كرئيس لشركة جيه كرو والرئيس التنفيذي المشارك قبل الانضمام إلى شركة برايتلوم الناشئة (والمدعومة من ستاربكس) كرئيس تنفيذي لها.

وفي برايتلوم، ينصب عمل بروتمان وفريقه على بناء برامج لمساعدة الشركات الصغيرة على استخدام أدوات مثل الطلب الرقمي والتسويق المخصص، وهي مهمة يشير إليها بروتمان على أنها "عمل حياته".

وقال بروتمان إنه سعى دائماً للحصول على التوجيه والإلهام من الكتب لتحديد نظرته للعالم وتوجيه عملية صنع القرار، وكشف بروتمان عن 4 من قراءاته المفضلة:

"الشبكة المضادة للتواصل الاجتماعي".. بن ميزريش

كتب ميزريش 20 كتاباً يستكشف التقاطعات بين التكنولوجيا والتمويل والمخاطرة.

ويروي كتابه المؤلف حديثاً، قصة أحد حسابات الأشخاص على منصة التواصل Reddit، والتي تسببت فيما يسمى الضغط القصير أو Short Squeeze، على أسهم جيمستوب في يناير 2021، حيث قامت مجموعة من المستثمرين والمستخدمين بإغلاق صندوق تحوط كبير في وول ستريت، ودفعته لخسارة مليارات الدولارات.

"العادات السبعة للأشخاص الأكثر فاعلية".. ستيفن كوفي

يعد هذا الكتاب الكلاسيكي لعام 1989 أحد أشهر كتب القيادة في الولايات المتحدة ويمكن العثور عليه على أرفف كتب الرؤساء والمديرين التنفيذيين.

ويحدد كوفي نهجاً تدريجياً لتحسين حياتك الشخصية والمهنية مع نصائح حول إدارة الوقت والتفكير الإيجابي.

وبعد وفاته في عام 2012، واصل ابنا كوفي شون وستيفن مشاركة تعاليمه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤلف ومن خلال FranklinCovey، وهي منظمة استشارية عالمية.

وقال بروتمان لشبكة "CNBC": "لقد حملت مبادئ كوفي الإرشادية معي، واستخدمتها طوال حياتي"، مضيفاً أن درسه المفضل من الكتاب هو "السعي أولاً إلى الفهم، ثم الفهم".

"شو دوغ".. لـ فيل ناي

يروي كتاب "Shoe Dog" تفاصيل المؤسس المشارك الملياردير لشركة نايكي، فيل نايت، وكيف حوّل Nike إلى علامة تجارية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار في هذه المذكرات.

وقال بروتمان: "هذا هو الكتاب الذي تحتاجه، إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام". "إنها قصة لا تصدق عن تصميم ورؤية ريادة الأعمال".

وشارك نايت في تأسيس شركة نايكي مع مدربه السابق في جامعة أوريغون بيل باورمان في عام 1963 تحت اسم بلو ريبون سبورتس. في تلك الأيام الأولى، كان يسافر لحضور الاجتماعات وبيع الأحذية من صندوق سيارته.

وفي عام 2016، أخبر نايت، جيم كرامر من قناة "CNBC"، أن بناء Nike كان أكثر متعة له على الإطلاق، حتى لو شك الناس في قدرته على النجاح. قال: "كنا نعلم أننا يمكن أن نفشل، إلا أننا لم نؤمن بذلك".

"كيف صنعت ستاربكس فنجان القهوة في كل مرة".. هوارد شولتز

يمثل الكتاب تأريخ لشركة ستاربكس، والتي كتبها شولتز، موضحاً سعيه لتنمية ستاربكس من متجر واحد في سياتل إلى أكبر سلسلة مقاهي في العالم، بما في ذلك تجربته حول كيف أقنع والد بيل غيتس بالاستثمار في امتياز العلامة التجارية للشركة.

وقال بروتمان: "إن هوارد لا يشرح فقط ما فعله، ولكن لماذا فعل ذلك، و" لماذا "لا يقدر بثمن". وأضاف "بالنسبة لي، لا يوجد كتاب [آخر] يجمع بين قصة نجاح ريادة الأعمال والدروس الحقيقية التي يمكنك تطبيقها في حياتك المهنية مثله".

وقد تمت الإشادة بشولتز بسبب فطنته في العمل وأخلاقياته، لكن بروتمان يعتقد أن المذكرات تجسد مدى ضخامة قلب القائد. "لديه هذه القدرة المذهلة على إشراك الإنسانية في كل محادثة وقرار".