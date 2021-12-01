جاهز لـ "العربية": حصتنا السوقية تضاعفت خلال عامين إلى 28%

قال غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز"، إن الحصة السوقية لشركته تضاعفت خلال الفترة من 2019 إلى فبراير 2021 لتصل إلى 28%.

وأضاف في تصريحات للعربية أن إيرادات الشركة من إجمالي قيمة الطلبات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت 3.2 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح نحو 93 مليون ريال.

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وأشار إلى أن طرح 13% من أسهم الشركة في السوق الموازية السعودية "نمو"، منها 4.5% أسهم قائمة سيتم بيعها بالتساوي من قبل المساهمين الحاللين، فيما سيتم إصدار 8.5% أسهم جديدة.

وتابع: "الحجم المطروح مناسب لدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة للتوسع إقليميا ودعم الأنشطة الموازية للشركة".

كشفت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي، ومدير الاكتتاب، ومدير الاستقرار السعري للطرح العام الأولي المحتمل لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن نية المجموعة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الموازية "نمو" لدى تداول السعودية.

وتوقع مدير الاكتتاب في بيان على "تداول السعودية"، أن يشمل الطرح بيع أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة مما تشكل نسبته 13% من رأس مال المجموعة.

وحصلت المجموعة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو" بتاريخ 9 أغسطس 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح نحو 1.364 مليون سهم عادي تمثل 13% من رأس مال المجموعة للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد 1.364 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد وفي حال قيام الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجيل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد إلى نحو 1.091 مليون سهم طرح كحد أدنى بما يمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم تخصيص نحو 272.79 ألف سهم طرح كحد أقصى بما يمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين الأفراد.