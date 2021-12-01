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"إياتا" للعربية: تأثير كارثي متوقع على قطاع الطيران بسبب "أوميكرون"

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طيران

"إياتا" للعربية: تأثير كارثي متوقع على قطاع الطيران بسبب "أوميكرون"

المشكلة الكبرى تكمن في ردة الفعل غير المنطقية للحكومات

دبي - العربية.نت

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قال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لإفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضي، إن تأثير متحور أوميكرون سيكون كارثيا، ليس فقط على قطاع الطيران، ولكن على كافة القطاعات التي تأثرت بسبب الجائحة.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية"، أن المشكلة الكبرى تكمن في ردة الفعل غير المنطقية للحكومات وطريقة تعاملها مع المتحور الجديد.

وذكر أن الإجراءات الحكومية المتبعة تظهر وكأن العالم يمر بالجائحة لأول مرة، مشيرا إلى أن الإغلاقات ومنع السفر وعودة القيود ليس لها أسس علمية ولكن مبنية على خوف.

ردود فعل شركات الطيران على تداعيات أوميكرون كورونا أسواق العربية 1230 طيران ردود فعل شركات الطيران على تداعيات أوميكرون كورونا

ولفت إلى أن أكثر الدول المتضررة حاليا هي جنوب إفريقيا والدول المحيطة لها، إضافة إلى ذلك بدأنا نشهد فرض قيود بين الدول الأوروبية والشرق الأوسط بدون دراسة علمية.

وينصح العوضي، الحكومات باتباع مناهج علمية مبنية على تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر، وإتباع الإرشادات الصحية المدروسة.

وذكر أن منع السفر لا يساعد على السيطرة على تفشي الفيروس، إنما السيطرة تتم بالإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة سواء كانت التطعيمات قبل السفر أو الالتزام بلبس الكمامات.

وبين العوضي أن الإجراءات تتغير كل دقيقة بدون أي دراسة، موضحاً أن أوروبا أكثر المناطق التي فرضت حظر السفر إلى جنوب إفريقيا والدول المحيطة لها.

وحول الخسائر المتوقعة على قطاع الطيران بسبب القيود، قال العوضي: "قدرنا الخسائر منذ بداية كورونا بأكثر من 200 مليار دولار، وبالتالي القيود الجديدة ستكون الخسائر أكبر وتأثير مدمر على قطاع الطيران".

وكشف أن الإجراءات الاحترازية الموجودة في الدول بالوقت الحالي كافية لاحتواء كورونا مثل التطعيم والفحص قبل السفر وارتداء الكمامة.

ويرى أن قطاع الطيران مازال في مرحلة التعافي، ووفق آخر دراسة صادرة عن "إياتا" تشير إلى العودة لمستويات ما قبل كورونا سيكون خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.

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