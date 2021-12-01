"بلتون" للعربية: نتوقع متوسط نمو للاقتصاد السعودي 3.2% من 2023 إلى 2026

توقع تقرير لشركة بلتون المالية أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات، عند 4.9% في 2022، وسط زيادة إنتاج النفط من جهة، والتحسن القوي للاقتصاد غير النفطي من جهة أخرى.

من جانبها، قالت محلل الاقتصاد الكلي في بلتون المالية القابضة، روان علي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن تقديرات النمو تأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط، مع زيادة خط الأساس إلى 11.5 مليون برميل يوميا في أبريل 2022، من 11 مليون برميل حالياً، مع نمو القطاع غير النفطي وعودته إلى المسار الطبيعي في 2022، لكن بوتيرة أقل من المتوقع في 2021، نظرا لأن الإنفاق الاستهلاكي تعافى بقوة هذا العام وبدعم من ارتفاع العمالة.

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وتوقعت روان علي أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في المسار الطبيعي، بواقع 3.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2026.

وأضافت أن بلتون المالية، وضعت سيناريو في تقرير صدر أمس بشأن تطورات وقيود السفر العالمي، وتوقعت أن يكون سعر النفط عند 79 دولارا للبرميل في العام المُقبل.

وأوضحت أن انخفاض سعر برميل النفط بواقع دولار يؤثر على الإيرادات النفطية الحكومية السعودية بقيمة 8.6 مليار ريال عن المتوقع وذلك بافتراض إنتاج 10.2 مليون برميل يوميا في 2022، وهو ما يؤثر على الميزانية الحكومية، المتوقع أن تسجل فائض بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

وتابعت: "انخفاض برميل النفط بواقع دولار للبرميل يخفض صادرات النفط السعودية بمقدار 12.2 مليار ريال بافتراض صادرات نحو 7.2 مليون برميل يومياً.

وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي، أن يسجل الحساب الجاري 9.7% فائض من الناتج المحلي الإجمالي في 2022

وتتوقع بلتون أن يستعيد القطاع السياحي في السعودية زخمه العام المقبل مع استمرار تخفيف القيود على السفر، وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد التي وصلت إلى 64% حاليا.

وتوقع التقرير أن يصل متوسط إنتاج النفط في السعودية إلى 10.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، ما سينعكس على نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 7.8% على أساس سنوي.

أما الاقتصاد غير النفطي، فتتوقع بلتون نموه بنحو 2.9% في 2022، بدعم من قطاعات العقار والتكنولوجيا المالية وتجارة الجملة والتجزئة.

كما توقع التقرير أن يستمر معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.