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مسؤول للعربية: هذه تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي في البحرين

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اقتصاد البحرين

مسؤول للعربية: هذه تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي في البحرين

قال إن الخطة تركز على 5 أولويات

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، علي المديفع، إن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن منح الأولوية لمشاريع استراتيجية بـ 30 مليار دولار.

وتستهدف الخطة زيادة مساحة مناطق التعمير 60%.

وأضاف المديفع "تركز الخطة على 5 أولويات، وفي مقدمتها توظيف 20 ألف بحريني، وتدريب 10 آلاف آخرين سنويا حتى 2024 ، وتسعى البحرين لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز السياحة والاتصالات".

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أما المحور الثالث فهو تعزيز الاستدامة المالية، وتنفيذ مشاريع كبرى تشمل قطاعات عديدة، إضافة إلى مشروع مترو البحرين عبر إنشاء خطين بطول 29 كيلومتر.

وحول المنجزات المتوقع تحقيقها في المرحلة الأولى قال المديفع "يجري العمل على إعداد مخططات مشاريع على المدى البعيد، وستقوم الحكومة بدور المحفز، عبر تقديم الفرص للقطاع الخاص، حيث تأتي الشراكة مع القطاع الخاص على قائمة أولوياتنا، وتم إطلاق منصة تستهدف تقديم الفرص للقطاع الخاص أولا بأول".

ولفت إلى أن خطة التعافي الاقتصادي تشمل تأسيس منطقة للصناعات التحويلية للألومنيوم، كما تركز على السياحة بإنشاء مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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