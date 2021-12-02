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الراجحي كابيتال تتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية إلى 85 مليار ريال في 2021

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اقتصاد السعودية

الراجحي كابيتال تتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية إلى 85 مليار ريال في 2021

ارتفاع الدخل البترولي إلى 545 مليار ريال في 2021

دبي - العربية.نت

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قال رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن توقعات الراجحي كابيتال متفائلة بشأن ميزانية السعودية للعام 2021، ونتوقع تراجع العجز إلى 85 مليار ريال في 2021، مقابل عجز متوقع نحو 141 مليار ريال، باعتبار أن الإنفاق لم يزد على 1.15 تريليون ريال.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أننا نتوقع ارتفاع الدخل البترولي إلى 545 مليار ريال في 2021، وأن يصل إلى 600 مليار ريال في 2022، وأن يبلغ الدخل غير البترولي 380 مليار ريال، وتحقق الميزانية فائضا بقيمة 25 مليار ريال في 2022، مقابل عجز مقدر.

وأوضح أن تلك التوقعات تأتي رغم التحفظ في توقعاتنا بشأن الإنتاج النفطي بمتوسط 9.6 مليون برميل يوميا في 2022، بينما توجد توقعات متفائلة عند 10.7 مليون برميل يوميا، ورغم التذبذب في أسعار الأصول والمخاوف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا أوميكرون، فإننا نتوقع أن يكون سعر برميل النفط عند 72 دولارا في 2022.

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وأشار إلى أن أسعار النفط تحسنت في النصف الثاني من 2021، ووضع الميزانية مؤخرا تغير، لأن توزيعات أرباح أرامكو ثابتة ولذلك فإن أثر ارتفاع الأسعار يأتي أقل ويبلغ نحو 73 مليار دولار، لأن الحكومة هي المالك الأكبر في الشركة ويبلغ الأصل من التوزيعات 75 مليار دولار، ويتوقع أن يكون متوسط العام القادم أعلى من العام الحالي، ولذلك نتوقع ارتفاع الدخل البترولي.

وقال مازن السديري، إنه رغم كل التخوف والتوتر فإن بيوت الخبرة حول العالم متفائلة، منها جي بي مورغان الذي يرى أن قدرات العالم العلمية والبحثية على مواجهة المتحور الجديد تحت السيطرة ولن تكون مربكة، ويميل العالم إلى التفاؤل.

وعلى مستوى سوق الأسهم السعودية، توقع رئيس أبحاث الراجحي كابيتال، إن ترتفع أرباح البنوك السعودية المدرجة أكثر من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى ملاحظة أن الشركات ذات رأس المال الكبير ترتفع أكبر بينما شركات رأس المال الصغير تنخفض أكثر، ولذلك توجد الآن فرص في الأسهم ذات رأس المال المتوسط والصغير، في ظل تذبذب الأسعار بين ارتفاعها في يوم وانخفاضها في اليوم التالي.

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