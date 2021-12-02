بلومبرغ: السعودية تفاوض "فوكسكون" لتصينع سيارة كهربائية في المملكة

تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، التايوانية لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية، وهي خطوة ستساعد في تسريع خطط المملكة لتنويع اقتصادها، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يؤسس صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً يُدعى فيلوسيتي ليكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، فيما ستوفر فوكسكون البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة وستكون من مساهمي الأقلية في الكيان الجديد.

مادة اعلانية

وقال مصدر آخر إن هذا الترتيب سيساعد المملكة على اكتساب الخبرة في تصنيع السيارات.

ويتطلع المشروع المشترك إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة BMW AG. ويهدف الطرفان إلى توقيع اتفاق بحلول نهاية العام الجاري، بحسب أحد الأشخاص، رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية ولا يزال من الممكن تغيير الخطط.

يأتي ذلك، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات حصة أغلبية في شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية الناشئة.

وفي وقت سابق من هذا العام، عينت السعودية مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية لاستكشاف إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتطلع صندوق الثروة السيادي أيضاً إلى تطوير مصنع لتصنيع البطاريات بهدف إنتاج سعة تخزينية تبلغ 15 غيغاوات في الساعة سنوياً بحلول عام 2028، وفقاً للمصادر.

وسيتم تصميم هذا المشروع لتوفير البطاريات لشركة لوسيد ومصنعي المركبات الكهربائية الآخرين الذين يؤسسون كياناتهم في المملكة. كما تجري الحكومة السعودية محادثات مع العديد من صانعي السيارات لحملهم على إنشاء مرافق تصنيع في موقع على الساحل الغربي للبلاد، حسبما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لبلومبرغ في أكتوبر.

وامتنع كل من فوكسكون وصندوق الاستثمارات العامة وبي إم دبليو عن التعليق.

تتفرع شركة فوكسكون، وهي شريك تجميع رئيسي لشركة أبل، إلى تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية على مدار العام الماضي، حيث

ترى الاهتمام المتزايد بهذه الفئة كمحرك قوي للنمو. في أبرز تحركاتها للمركبات الكهربائية حتى الآن، وافقت الشركة التايوانية في أكتوبر على الاستحواذ على منشأة تصنيع سيارات البيك آب التابعة لشركة Lordstown Motors Corp في أوهايو كجزء من صفقة بقيمة 280 مليون دولار.

وكشف مجمع آيفون النقاب عن أول سياراته الكهربائية بعد أسبوعين، مما عزز أوراق اعتماده كمرشح جاد لمشروع السيارات السري لشركة آبل.

من جانبه، قال رئيس شركة Hon Hai Precision Industry، الوحدة الرائدة في فوكسكون، يونغ ليو، في نوفمبر إن الشركة تخطط لإطلاق مشروع سيارات كهربائية في الشرق الأوسط يركز على برامج لسيارات الركاب.

فيما قامت بي إم دبليو سابقاً بترخيص الإصدارات القديمة من منصات المركبات الخاصة بها لتشغيل الشركات الناشئة تلقائياً. كما قامت شركة VinFast الفيتنامية بتصنيع سيارة دفع رباعي باستخدام منصة طورتها BMW لإصدار سابق من سيارتها الشهيرة X5 SUV.