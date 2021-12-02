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جنرال موتورز ترفع توقعات الأرباح.. وتعد بمبيعات قوية

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جنرال موتورز
سيارات

جنرال موتورز ترفع توقعات الأرباح.. وتعد بمبيعات قوية

جاكوبسون: مخزون السيارات سيبقى هزيلاً في عام 2022 مما سيساعد في الحفاظ على هوامش ربح كبيرة

دبي - العربية.نت

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كشف المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، عن توقعات الشركة للأرباح والمبيعات، والتي جاءت أعلى من التوقعات التي أصدرتها سابقاً لمحللي وول ستريت، حيث تستهدف الشركة 14 مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب هذا العام.

وقال جاكوبسون خلال حدث استضافه كريديه سويس، إن المبيعات كانت قوية وتمكنت جنرال موتورز من تخفيف فقد الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات. وكانت الشركة التي تتخذ من ديترويت مقراً لها قد توقعت سابقاً أرباحاً تتراوح بين 11.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب.

وأضاف جاكوبسون، أنه على الرغم من أن النقص في الرقائق لا يزال يمثل مشكلة، فقد رأت جنرال موتورز الوضع مستقراً إلى درجة يمكنها أن تبدأ في تعزيز المبيعات.

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وقال: "يجب أن يؤدي أداء الربع الرابع إلى أرباح تتجاوز التوقعات السابقة".

وأرجع جاكوبسون السبب في الارتفاع المتوقع للأرباح إلى انخفاض الحوافز، مما حسن من جودة الإيرادات وهوامش الربح، متوقعاً أن يكون عام 2022 عاماً قوياً.

وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 2% إلى 59.03 دولاراً قبل إغلاق التعاملات، إلا أنها قلصت مكاسبها في نهاية جلسة أمس إلى 0.3% وأغلقت عند 58.06 دولار.

ورجح جاكوبسون بقاء التوجيهات الحالية طوال عام 2022، مع عدم قدرة جنرال موتورز على العودة إلى مستويات مخزونها التقليدية العام المقبل.

وقال: "لا أعتقد أننا سنكون قريبين من مستويات المخزون الطبيعي". "لا أعتقد أننا سنصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022 حتى مع استقرارنا والحصول على رقائق".

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