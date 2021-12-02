هجرة مهندسي أبل.. كبير مديري مشروع القيادة الذاتية أحدث الراحلين

غادر أحد كبار مديري شركة أبل الذي يعمل على مشروع السيارة ذاتية القيادة للانضمام إلى شركة تاكسي طائر ناشئة، ليكون بذلك الأحدث في سلسلة المغادرين هذا العام.

وأصبح مايكل شويكوتش، الذي انضم إلى مشروع سيارات أبل في عام 2019، نائب رئيس أول للهندسة في شركة آرتشر أفياجن Archer Aviation Inc.، والتي تركز على بناء سيارات الأجرة الطائرة.

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وقالت المتحدثة باسم الشركة، لويز بريستو "إنه فوز كبير لاختياره آرتشر". "نحن على وشك استكمال أولى رحلاتنا التجريبية. إنه ينضم إلينا في وقت محوري ومثير بالنسبة للشركة".

وساعد شويكوتش، خلال عمله في أبل، في الإشراف على أعمال الأجهزة للسيارة ذاتية القيادة المخطط لها للشركة.

وتأتي مغادرته في الوقت الذي يحاول فيه عملاق التكنولوجيا في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا تسريع تطوير المشروع تحت إدارة جديدة بقيادة رئيس برمجيات أبل واتش، كيفن لينش.

وقبل انضمامه لشركة أبل، كان شويكوتش نائباً لرئيس قسم الهندسة في شركة تسلا، حيث كان يشرف على أنظمة القيادة ومكونات الأجهزة الأخرى. ثم أصبح أحد كبار مهندسي أبل الذين يركزون على أجهزة السيارات، وترك خروجه ثغرة في صفوف قيادة المشروع.

وفي وقت سابق من هذا العام، ترك المشروع 4 مديرين آخرين لفريق أبل للسيارات هم: ديف سكوت، وخايمي وايدو، وديف روزنتال، وبنجامين ليون. ومؤخراً، ترك رئيس الجهد، دوغ فيلد، شركة أبل للعمل في شركة فورد موتور، وحل محله لينش.