فورد تخطط لتجاوز تسلا.. توقعات ببيع 600 ألف سيارة كهربائية سنوياً

تتوقع شركة فورد موتور، أن تكون ثاني أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم في غضون عامين، وفقاً لرئيس العمليات ليزا دريك.

قالت دريك للمستثمرين نهاية الأسبوع الماضي، إن الطلب على سيارات فورد الكهربائية الأولى - موستانغ ماش إي كروس أوفر، وسيارة بيك آب F-150 Lightning الكهربائية الجديدة المقرر طرحها في الربيع المقبل، وشاحنتها التجارية E-Transit- تشجع صانع السيارات على زيادة الإنتاج وزيادة توقعات المبيعات.

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تأتي التوقعات المتفائلة، فيما باعت الشركة 22000 من ماش إي، هذا العام على الرغم من نقص الرقائق والإغلاق الوبائي، وتقترب حجوزات التجزئة من Lightning من 200،000 وحدة، ارتفاعاً من 150،000 في منتصف سبتمبر.

وأضافت دريك أن حوالي 75% من حجوزات شاحنة Lightning تأتي من عملاء جدد على شركة فورد.

وتوقعت دريك، أنه في غضون الـ 24 شهراً القادمة، استناداً إلى حقيقة أن هناك طلباً كبيراً على هذه المنتجات، أن تكون فورد صانع السيارات الكهربائية رقم 2 على مستوى العالم، مع مبيعات سنوية تقدر بنحو 600 ألف وحدة سنوياً. وقال "نحن لا نخطط للتوقف عند هذا الحد".

يأتي ذلك، فيما يتوقع محللو بلومبرغ، أن تبيع شركة تسلا 890484 سيارة في عام 2021.

وتنافس سيارة فورد F-150 Lightning شاحنة تسلا Cybertruck، وR1T من ريفيان أوتوموتيف. فيما ستواجه موستانج Mach-E سيارة كروس طراز Y من تسلا.

وقالت شركة فورد في سبتمبر، إنها ستنفق 250 مليون دولار لمضاعفة السعة في المصنع الذي يصنع Lightning حتى تتمكن من إنتاج 80 ألف شاحنة سنوياً، ارتفاعاً من 40 ألفاً مخططة.

كانت النسخة التي تعمل بالبنزين من شاحنة F-Series هي السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود وهي أكبر صانع للأموال لدى فورد.

كما تخطط شركة فورد وشركة SK Innovation في كوريا الجنوبية لإنفاق 11.4 مليار دولار لبناء 3 مصانع للبطاريات ومصنع تجميع لشاحنات F-Series الكهربائية في ولايات تينيسي وكنتاكي، وهو أكبر استثمار في تاريخ شركة صناعة السيارات الأميركية.

سيتم تشغيل مصانع البطاريات في عامي 2025 و2026. بالإضافة إلى هذا المشروع المشترك، تشتري شركة فورد أيضاً خلايا من LG Energy Solution لتزويد Mach-E وشاحنة ترانزيت الكهربائية.

وقالت دريك: "عندما نبدأ في إنشاء منشآت مثل منشأة تينيسي وغيرها في النصف الأخير من العقد، نعتقد أن هناك قدرة واضحة على أن نكون رقم 1، ونضع في اعتبارنا هذه الفرضية عند إنشاء جميع مصانعنا".