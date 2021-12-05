مصادر لـ العربية.نت: "إنجي" الفرنسية تنسحب من مشروع قطري بـ3 مليارات دولار

وسط حالة ضبابية بشأن أسعار المشاريع المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية، اضطر تحالف تقوده شركة "انجي" الفرنسية العاملة في مجال مشاريع البنية التحتية إلى الانسحاب من المنافسة على مشروع في قطر بنحو 3 مليارات دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء وتحلية مياه، بحسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر لـ "العربية.نت".

وقالت المصادر إن التحالف الذي تتضمنه الشركة الفرنسية قرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما في المنافسة على المشروع مع انخفاض الجدوى الاستثمارية عن الخطة الأصلية للمشروع وجدال مع الجهة المسؤولة عن المشروع بشأن تعديل بنود التعاقد.

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وأضافت المصادر أن انسحاب الشركة الفرنسية يعني ضمنيا فوز تحالف وشركة ماروبيني بالمشروع في وقت لم يتضح فيه على الفور بعد قرار الحكومة بشأن إسناده للتحالف المتبقي بالمشروع الذي تعطل أكثر من بسبب جائحة كورونا.

والشهر قبل الماضي، قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن البت في اختيار العرض الفائز كان مقدرا له منتصف نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

والمشروع الجديد الذي تعتزم قطر إنشاءه يستهدف إنتاج الكهرباء من الغاز بطاقة تصل إلى 2.5 غيغا وات، بالإضافة إلى تحلية أكثر من 100 مليون غالون من الماء يوميا.

وتمتلك شركة الماء والكهرباء القطرية المدرجة في سوق المال حصة في المشروع تبلغ نحو 60%، وتعمل على تحديد موقع المشروع الجديد مع توقعات بإنشائه محل إحدى محطات الكهرباء التي ستخرج من الخدمة، بحسب الموقع الرسمي للشركة.