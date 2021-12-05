.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصادر لـ العربية.نت: "إنجي" الفرنسية تنسحب من مشروع قطري بـ3 مليارات دولار

  • الخط
شكرة انجي الفرنسية
قطر

مصادر لـ العربية.نت: "إنجي" الفرنسية تنسحب من مشروع قطري بـ3 مليارات دولار

في ظل ارتفاع الأسعار مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية

دبي – ياسين عبدالله

نشر في: آخر تحديث:

وسط حالة ضبابية بشأن أسعار المشاريع المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية، اضطر تحالف تقوده شركة "انجي" الفرنسية العاملة في مجال مشاريع البنية التحتية إلى الانسحاب من المنافسة على مشروع في قطر بنحو 3 مليارات دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء وتحلية مياه، بحسب ما ذكرته مصادر على إطلاع بالأمر لـ "العربية.نت".

وقالت المصادر إن التحالف الذي تتضمنه الشركة الفرنسية قرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما في المنافسة على المشروع مع انخفاض الجدوى الاستثمارية عن الخطة الأصلية للمشروع وجدال مع الجهة المسؤولة عن المشروع بشأن تعديل بنود التعاقد.

وأضافت المصادر أن انسحاب الشركة الفرنسية يعني ضمنيا فوز تحالف وشركة ماروبيني بالمشروع في وقت لم يتضح فيه على الفور بعد قرار الحكومة بشأن إسناده للتحالف المتبقي بالمشروع الذي تعطل أكثر من بسبب جائحة كورونا.

بنك أوف أميركا يحذر من خطرين أمام الأسواق في 2022 قصص اقتصادية الأسواق العالمية بنك أوف أميركا يحذر من خطرين أمام الأسواق في 2022

والشهر قبل الماضي، قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن البت في اختيار العرض الفائز كان مقدرا له منتصف نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

والمشروع الجديد الذي تعتزم قطر إنشاءه يستهدف إنتاج الكهرباء من الغاز بطاقة تصل إلى 2.5 غيغا وات، بالإضافة إلى تحلية أكثر من 100 مليون غالون من الماء يوميا.

وتمتلك شركة الماء والكهرباء القطرية المدرجة في سوق المال حصة في المشروع تبلغ نحو 60%، وتعمل على تحديد موقع المشروع الجديد مع توقعات بإنشائه محل إحدى محطات الكهرباء التي ستخرج من الخدمة، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
انتحرت على أن يمسها الدواعش.. ابنة سنجار تعانق ترابها انتحرت على أن يمسها الدواعش.. ابنة سنجار تعانق ترابها
الأكثر قراءة
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري
كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
اكتشف المزيد