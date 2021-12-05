.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مُكتشف أوميكرون قلق من المتغير الجديد!

  • الخط
كورونا أوميكرون تعبيرية
كورونا أوميكرون تعبيرية
أوميكرون

مُكتشف أوميكرون قلق من المتغير الجديد!

علاقة غريبة تجمعه بفيروس نقص المناعة البشرية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر العالم الذي اكتشف السلالة الجديدة التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم، سيخوليلي مويو، من أن السرعة التي يبدو أن متغير أوميكرون قد راكم بها نمطه غير المعتاد من الطفرات هو مصدر قلق.

وتثير سرعة الطفرات أيضاً أسئلة حول كيفية تطور المتغير، والتي تضيف إلى اللغز المتعلق بمدى إمكانية انتقاله.

وعمل مويو، كمدير مختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في جامعة هارفارد.

ترمب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار لصالح شبكته الاجتماعية شركات ترمب ترمب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار لصالح شبكته الاجتماعية

وقالت مدرسة تشان للصحة العامة في إيجاز يوم الجمعة إن الفيروسات لا تراكم الطفرات في خطوة واحدة. ونظراً للنقص العالمي في التسلسل المناسب لفيروس كورونا، من الصعب جداً الحصول على فهم جيد لمدى تطور متغير أوميكرون.

من جانبه، قال مويو: "ما زلنا نحاول أن نفهم كيف نشأ العديد من الطفرات لـ أوميكرون في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسلالات السابقة".

وإحدى النظريات هي أن هذه السلالة تطورت في شخص يعاني من ضعف المناعة كان يؤوي الفيروس لفترة أطول بكثير من المعتاد. ومع ذلك، حذر مويو من عدم وجود دليل على ذلك.

كما يتم النظر في فرضية أخرى وهي ما إذا كان يمكن نقلها من البشر إلى مضيف حيواني، والتكيف مع ذلك المضيف بسرعة نسبياً ثم الانتقال مرة أخرى إلى البشر.

في جنوب إفريقيا، تضاعفت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يومياً أربع مرات تقريباً اعتباراً من يوم الثلاثاء حيث انتشر متغير أوميكرون في جميع أنحاء البلاد، مما يوضح مدى عدوى السلالة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تسبب في قتل ألفي أميركي ببيرل هاربر.. من هو هذا الجنرال؟ تسبب في قتل ألفي أميركي ببيرل هاربر.. من هو هذا الجنرال؟
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
الأكثر قراءة
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري
موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
اكتشف المزيد