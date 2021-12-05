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خبير للعربية: الشراء بالهامش أهم أسباب تراجع سعر بيتكوين الحاد

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بيتكوين

خبير للعربية: الشراء بالهامش أهم أسباب تراجع سعر بيتكوين الحاد

بيانات العمالة في أميركا وقوة الدولار ضغطت على العملة المشفرة

دبي - العربية.نت

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قال المدير المشارك في X – Pay محمد عبد المطلب، إن التذبذب الحاد في أداء بيتكوين يعود إلى عوامل خارجية وداخلية أثرت على سوق العملات المشفرة.

وأضاف عبدالمطلب، في مقابلة مع "العربية"، أن العوامل الخارجية تتمثل في التخوفات من قيام الفيدرالي الأميركي بخفض برنامج التحفيز على مدار السبعة أشهر المقبلة.

وأشار أيضا إلى تأثير بيانات العمالة في أميركا والتي جاءت أقل من التوقعات، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار.

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وذكر أن هذه العوامل مستمرة على مدار أسبوعين تؤثر على سعر العملات المشفرة، مضيفا: "يوم الجمعة الماضي شهد صدور تقرير العمالة في أميركا مما أدى إلى خوف شديد من المستثمرين، ودفعهم إلى تقليل المخاطرة".

أما بالنسبة للعوامل الداخلية بالنسبة للبيتكوين، قال عبدالمطلب إن عمليات الشراء بالهامش مرتفعة جدا، وبعد هبوط الأسعار إلى مستوى 50 ألف دولار للوحدة حصلت عملية تسييل لمواقف المستثمرين، مما أدى للهبوط الحاد في السوق.

وأوضح أن الاستثمار في البيتكوين يأتي كتحوط ضد التضخم، لافتاً إلى أنه منذ عام كان سعر بيتكوين أقل من 20 ألف دولار، كما أن سعرها يرتفع بينما كل الاستثمارات الأخرى قيمتها الشرائية تقل.

وتابع عبدالمطلب: "في نفس الوقت بيتكوين ليست سلعة أو وسيلة استثمار آمنة أو ثابتة، لأنها تشهد تذبذبات قوية لأن حجمها في السوق ليس بالضخامة مع الاستثمارات الأخرى مثل العقارات أو الذهب".

وكشف أن هناك عملات لها استخدامات، ويرتفع سعرها كلما يزيد استخدامها مثل إثيريوم، وكاردانو.

ولفت عبدالمطلب إلى أن هناك جزءا من العملات الأخرى ليس لها استخدام واضح في الحياة منها بيتكوين، إلا أنها تستحوذ على وزن كبير في السوق لأنها أقدم عملة مشفرة موجودة وملايين المستثمرين يستثمرون فيها، وهناك شركات قائمة لعمليات التعدين بها.

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