بلوم للأواراق المالية: هذه سيناريوهات تنفيذ صفقة "سوديك" و"الدار"

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن البورصة المصرية تترقب الطروحات الحكومية الجديدة بجانب طرح حصص إضافية في الشركات الحكومية المدرجة، والتي تنوع خيارات الأسهم المتاحة أمام المستثمرين.

وأضاف فتح الله في مقابلة مع "العربية"، أن طرح حصص إضافية في شركات حكومية مثل أبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان سيتم عرضه على المؤسسات للتوصل لسعر مناسب للسهم.

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وأوضح أن الشركات المستهدفة بطرح حصص إضافية في السوق المصرية قد تجد صعوبة في تسويق أسهمها، لأنها متاحة بالفعل للتداول أمام هذه المؤسسات.

ويرى فتح الله أنه يجب التنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال والمالية لتنظيم الطروحات الجديدة، ويتم تحديد جدول زمني بذلك، لأنه جرت العادة في السوق المصرية أن يقوم المستثمر بالتخلص من الأسهم القديمة بمجرد أن يعلم أن هناك طرحا جديدا قادما للسوق.

وطالب فتح الله بوضع خريطة تحدد الطروحات على مدار العام القادم والشركات المستهدفة بالطرح، وأسعارها المتوقعة، بحيث تحقق الحكومة حصيلة جديدة من بيع هذه الحصص.

وحول عرض استحواذ "الدار العقارية" على سوديك، قال فتح الله، إن المشترين طلبوا شراء حصة تصل بحد أقصى إلى 90% ولكن أتوقع أن يقبلون الحد الأدنى بنسبة 51% بسعر 20 جنيها للسهم.

وتابع فتح الله: "يصل عدد أسهم سوديك 329 مليون والمعروض ضمن الصفقة حتى وقت قريب يتجاوز 152 مليون سهم أي بنسبة 47% وباقي عدد قليل من الأسهم حتى يكتمل العرض".

وأشار إلى أنه يتبقى يومين على إغلاق الصفقة ولم يتضح بعد هل سيقوم بعض المستثمرين الرئيسين في سوديك ببيع حصصهم أم سيحتفظون بها.