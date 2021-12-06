سرقة عملات مشفرة بـ 196 مليون دولار.. وبورصة شهيرة تجمد عمليات السحب

كشفت شركة أمنية، عن سرقة 196 مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة بيتمارت Bitmart.

وأكد موقع Bitmart الاختراق في بيان رسمي، والذي وصفه بأنه "خرق أمني واسع النطاق"، وكتب أن المتسللين سحبوا أصولاً تقدر بحوالي 150 مليون دولار. ومع ذلك، تقدر شركة بيكشيلد Peckshield للأمان وتحليلات البيانات، أن الخسارة تقترب من 200 مليون دولار.

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وأضافت شركة بيتمارت، أن جميع عمليات السحب قد تم تعليقها مؤقتاً حتى إشعار آخر، حيث تجري مراجعة أمنية شاملة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولاحظت شركة أمن البيانات أن أحد حسابات بيتمارت، أظهر تدفقاً ثابتاً لعشرات الملايين من الدولارات إلى حساب باسم بيتمارت هاكر.

وقدّرت بيكشيلد، حجم العملات المسروقة بحوال 100 مليون دولار عبر شبكة بلوكتشين إيثريوم، و96 مليون دولار أخرى من العملات المشفرة على شبكة باينانس، وشملت العملات مزيجاً لأكثر من 20 عملة مشفرة، بينها باينانس، وسيفمون، وشيبا إينو.

وقالت بيتمارت أن "المحافظ الساخنة" لسلسلة بلوكتشين إيثريوم، وباينانس لا تحمل سوى "نسبة صغيرة" من أصول بورصة العملات المشفرة.

ويمكن للأشخاص الذين يختارون الاحتفاظ بعملاتهم المشفرة تخزينها "ساخنة" أو "باردة" أو مزيجاً من الاثنين. حيث تعد المحافظ الساخنة هي المتصلة بالإنترنت وتسمح للمالكين بالوصول السهل نسبياً إلى عملاتهم.

بدورها، قالت شركة Bitmart إنه لا يزال من غير الواضح ما هي الأساليب المحتملة التي استخدمها المتسللون، ولكن ما حدث بعد الاختراق كان واضحاً جداً، وفقاً لبيكشيلد. حيث كشفت شركة أمن البيانات أنها كانت حالة كلاسيكية من "التحويل إلى الخارج والمقايضة والغسيل".

فبعد تحويل الأموال من بيتمارت، استخدم المتسللون على ما يبدو مجمّع التبادل اللامركزي المعروف باسم "بوصة واحدة" لاستبدال الرموز المسروقة بالإيثر. من هناك، تم إيداع عملات إيثريوم في خلاط الخصوصية المعروف باسم Tornado Cash، مما يجعل تتبع الأموال أكثر صعوبة.