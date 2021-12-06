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سيارات كهربائية بلا شواحن.. يمكن الانتظار عدة أيام لشحنها

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سيارة كهربائية
شحن السيارات الكهربائية
سيارات كهربائية

سيارات كهربائية بلا شواحن.. يمكن الانتظار عدة أيام لشحنها

52 سيارة لكل نقطة شحن في هذه الدولة

دبي - العربية.نت

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في كثير من الدول، لا يزال التقدم فيما يتعلق بالاستدامة وتغير المناخ بطيئاً للغاية بالنسبة لما يحتاجه العالم. ومن المجالات التي يزداد فيها تبني سياسات صديقة للمناخ، التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، بما يتطلب تطوير البنى التحتية، حيث تتخلف العديد من البلدان في توفير نقاط الشحن.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، هناك تباين كبير في بلدان مثل نيوزيلاندا، حيث يوجد محطة شحن لكل 52 سيارة كهربائية حتى عام 2020، وهو ما قد يعني الانتظار عدة أيام لشحن بطارية السيارة قبل قيادتها مجدداً، حيث يستغرق شحن البطارية في أفضل الأحوال المرتبطة بسعة البطارية وقوة نقطة الشحن نحو نصف ساعة.

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على الجانب الآخر من العالم، تتمتع كوريا الجنوبية بواحدة من أفضل معدلات انتشار البنية التحتية للسيارات الكهربائية، حيث يوجد نقطة شحن لكل سيارتين تقريباً، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً للرسم البياني الذي أعدته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن العجيب أن المكسيك، تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 3 سيارات لكل نقطة شحن، فيما يعد أكبر سوق للسيارات في العالم، بين الأكثر جاهزية لاستقبال التحول الكبير في مبيعات السيارات، حيث تمتلك الصين نقطة شحن لكل 6 سيارات.

سيارات بلا شواحن
سيارات بلا شواحن
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