هل تنفجر فقاعة ديون إيفرغراند؟.. الأسهم تراجعت لمستوى قياسي جديد

تراجعت أسهم إيفرغراند إلى مستوى قياسي جديد، يوم الاثنين حيث تأرجح المطور الصيني مرة أخرى على خلفية احتمالية التخلف عن السداد.

وأغلق سهم إيفرغراند منخفضاً بنسبة 20% عند 1.81 دولار هونغ كونغ (0.23 دولار أميركي)، وهو أدنى مستوى منذ إدراجه في هونغ كونغ في عام 2009. بعد أن فقد 87% من قيمته منذ بداية العام.

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وحذرت الشركة، التي يبلغ إجمالي التزاماتها 300 مليار دولار، في وقت متأخر من يوم الجمعة من أنها قد لا تملك الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تواجه اختباراً فورياً لقدرتها على السداد للدائنين، اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة سماح مدتها 30 يوماً على مدفوعات الفائدة على سنداتها المقومة بالدولار.

وقالت إيفرغراند في وقت متأخر من يوم الجمعة في بيان بالبورصة "في ضوء حالة السيولة الحالية ... ليس هناك ما يضمن أن المجموعة ستمتلك أموالا كافية لمواصلة أداء التزاماتها المالية". وأضافت "نخطط للمشاركة بنشاط" مع الدائنين الخارجيين في خطة إعادة الهيكلة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدورها، صرحت حكومة مقاطعة قوانغدونغ، حيث يقع مقر إيفرغراند، بأنها استدعت رئيس إيفرغراند شو جياين إلى اجتماع ليلة الجمعة. وقالت الحكومة في بيان إنها سترسل مجموعة عمل إلى إيفرغراند للإشراف على إدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الداخلية والحفاظ على العمليات العادية، بناءً على طلب الشركة.

وفي الوقت نفسه، كشفت مجموعة من البيانات التي تبدو منسقة قول ثلاثة منظمين صينيين - بنك الشعب الصيني، والمنظم القطاع المصرفي والتأمين، والرقيب على الأوراق المالية - أن أي مخاطر غير مباشرة من إيفرغراند على سوق العقارات، وأصحاب المنازل، والقطاع المالي الأوسع يمكن التحكم بها.

وكرر المنظمون أيضاً الاتهامات السابقة بأن الشركة واجهت مشاكل من خلال مزيج من الإدارة السيئة والتوسع الأعمى.

في الإيداع، قالت إيفرغراند أيضاً إنها تلقت طلباً من الدائنين للوفاء بتعهدها بضمان دفع 260 مليون دولار، مضيفة أن الدائنين قد يطالبون بسداد معجل إذا كانت الشركة غير قادرة على أداء التزامات ديونها.