أسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

كشفت حكومة الإمارات عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وفي تقرير لها، ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن أبرز الأسئلة بشأن نظام العمل الجديد في الإمارات كالتالي:

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ما هو النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات؟

تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي في الدولة لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ما هي مواعيد العمل الرسمي المعتمدة ضمن القرار الجديد؟

الدوام الرسمي 8 ساعات عمل يومياً، فيما عدا يوم الجمعة يكون 4 ساعات ونصفا.

وتم تحديد أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية لتكون من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر أيام الاثنين إلى الخميس.

وتكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

ما هي مدة العطلة الأسبوعية المعتمدة حسب النظام الجديد؟

تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة يومين ونصف على مستوى الدولة، لتكون يوم السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل.

متى يبدأ سريان القرار؟

يبدأ من 1 يناير 2022، على أن يكون يوم الأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.

ما الأثر المتوقع من تطبيق قرار نظام العمل الجديد؟

تحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية، وتعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

وكذلك تمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقاً بصورة فعالة مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر.

هل هناك مرونة للجهات الاتحادية في تطبيق نظام العمل الجديد؟

يمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

هل يشمل القرار طلبة المدارس وما هي أوقات الدوام الرسمي المعتمدة للمدارس؟

نعم يشمل القرار المدارس في دولة الإمارات، وستقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي.

ما الانعكاسات الإيجابية للقرار وتمديد الإجازة الأسبوعية على الحياة الشخصية والعملية للموظفين؟

زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة.

يُمكن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقاً، لا سيما مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا أو المشاركة في دورات تدريبية أو البدء بمشروع خاص أو حتى السفر لوجهات مختلفة.

هل دولة الإمارات أول دولة عربية أو إسلامية تقر تعديل في نظام العمل الأسبوعي ليكون يوم الجمعة يوم عمل رسمي؟

من المعروف أن أغلب دول العالم تعتمد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، ومن بينها العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها.

من هي الجهة المسؤولة عن تفاصيل وإرشادات نظام العمل الجديد؟

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ماذا عن بقية الإجازات المعتمدة في 2022، والتي تصادف يوم الجمعة أو تم ترحيلها ليوم الخميس؟

سيتم النظر في مواعيد الإجازات المعتمدة في 2022 واعتمادها بناءً على القرار الجديد.

هل يتعارض وقت العمل مع فريضة وصلاة الجمعة؟

لا يوجد تعارض، حيث تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون بعد الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

هل العمل يوم الجمعة يتعارض مع الشرع والنصوص الدينية خاصة أنه اليوم الذي تُقام فيه صلاة الجمعة؟

لا يوجد نصوص شرعية تحدد يوماً معيناً للإجازة، بدليل قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون".

كما أن وقت الدوام الرسمي يوم الجمعة ينتهي قبل أداء صلاة الجمعة ولا يتعارض معها.