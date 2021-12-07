بشرى سارة لأسواق الأسهم.. المستثمرون يعودون بقوة في 2022

رجح تقرير حديث، أن يشهد العام المقبل، عودة المستثمرين إلى أسواق الأسهم وخاصة في 7 قطاعات يتصدرها البنوك والنفط والخدمات الاستهلاكية والشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية، وأخيراً شركات التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تنتهي سيطرة أسهم الشركات العملاقة على مؤشرات الأسواق وخاصة الأميركية خلال العام المقبل في ظل وجود صفقات أقل كلفة وأكثر ربحاً.

هذه التوقعات ترتبط بشكل مباشر مع ما شهدته الأسواق الأميركية خلال تعاملات جلسة الإثنين. حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 700 نقطة بما يعادل 2.1% بقيادة أسهم عدة شركات كبرى. لكن مؤشر "ناسداك" ارتفع بأقل من نصف هذا الرقم. ويعتقد بعض الخبراء أن استثمارات الزخم سوف تستمر في التراجع خلال العام المقبل.

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ومع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات السندات، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. ومن المحتمل أيضًا أن تحدث ارتفاعات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة في وقت ما خلال العام المقبل. ويمكن أن يؤثر ذلك على نمو أرباح العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تقول ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في "مورغان ستانلي" لإدارة الثروات: "عندما نتطلع إلى عام 2022، يجب أن يكون هناك المزيد من الجدل حول التقييمات واتجاه التضخم". وأضافت: "هذا رائع بالنسبة للأسهم ذات القيمة والشركات الدورية ولكن ليس للتكنولوجيا بمجرد أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بشكل أكثر تحديدًا".

وتعتقد "شاليت"، أن العديد من المستثمرين يتجاهلون أيضًا مخاطر المزيد من اللوائح الفيدرالية والحملات الصارمة ضد عمالقة التكنولوجيا ، بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة العام المقبل. وتابعت: "ما يحتاج مستثمرو وشركات التكنولوجيا إلى الاستيقاظ منه هو أن كبح جماح التكنولوجيا هو قضية شعبوية.. لا يتعلق الأمر بفيسبوك مقابل الديمقراطيين أو الجمهوريين ، على سبيل المثال. إنه فيسبوك مقابل الحكومة".

ومع وضع ذلك في الاعتبار، تفضل "مورغان ستانلي"، الشركات المالية والشركات الصناعية والأسهم العقارية وشركات السفر باعتبارها رهانات إعادة الانفتاح الاقتصادي أفضل من التكنولوجيا. وأضافت: "الأسهم المجربة والصحيحة أكثر تعبا وازدحاما".

وأشارت إلى أن "التقنيات الكبيرة مثل "أبل" و"نتفليكس" هي شركات رائعة، ولكن هل يمكنك التفكير في ظروف أفضل لأعمالها من الإصابة بالوباء عندما يعمل الناس من المنزل ويحتاجون إلى تقنية أفضل ويتحصنون في منازلهم دون أن يفعلوا شيئًا؟.

ومع ذلك، يعتقد البعض أنه لا ينبغي للمستثمرين تجاهل التكنولوجيا تمامًا. بعد كل شيء، تتداول العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الآن مثل أسهم القيمة أكثر من شركات النمو الخالصة.