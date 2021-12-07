تل مليارات ماسك لا يختل.. باع ملايين الأسهم في تسلا وحصته تتضخم أكثر!

باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك حصة ضخمة في شركته خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك، فقد ارتفعت أسهمه في تسلا بنحو 564000 سهم، بعد عمليات البيع.

وأظهر تحليل أعدته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن ممتلكات ماسك في تسلا لم تنخفض، رغم وعده بالتخلص من 10% من حصته في تسلا، ضمن استطلاع رأي متابعيه على تويتر، فقد بلغت مبيعات ماسك من الأسهم حتى نهاية الأسبوع الماضي 10.1 مليون سهم، ويتبقى 7 ملايين سهم للوصول إلى النسبة المستهدفة.

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يأتي ذلك، حيث يقوم ماسك في نفس الوقت الذي يبيع فيه الأسهم، بممارسة خيارات لشراء أسهم إضافية.

ويمتلك ماسك خيارات تمكنه من شراء أسهم تسلا بسعر 6.24 دولار للسهم، أي أقل بكثير من 1% من السعر السوقي للأسهم حالياً، وخلال الفترة الماضية مارس ماسك خيارات لشراء 10.7 مليون سهم من تسلا.

وسواء استطلع ماسك رأي متابعيه أم لا، فإنه كان ينوي ممارسة خيارات الشراء، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول أغسطس 2022.

كما تستعد تسلا لمنح ماسك المزيد من الخيارات، بعد كشف نتائجها المالية القادمة، ويرجع السبب في كونه أغنى رجل على الكوكب إلى حصته في شركة تسلا.

الضرائب وليس تويتر

وكشف تحليل "CNN"، أن السبب الحقيقي وراء بيع ماسك للأسهم في تسلا، ليس استطلاع رأي متابعيه، حيث تخضع ممارسة خيارات الأسهم إلى ضريبة الدخل، والتي تكلف مليارات الدولارات، كون هذه الخيارات أحد أشكال الدخل والتي حصل عليها كمكافأة عن رئاسته التنفيذية لعملاق صناعة السيارات الكهربائية.

ويدين ماسك بحوالي 5 مليارات دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية على الأسهم الجديدة التي اشتراها منذ 8 نوفمبر، وبالتالي فإن مبيعات الأسهم كانت تغطي بشكل أساسي حجم المطالبات الضريبية، وفقاً للإفصاحات.

ويخطط ماسك أيضاً لممارسة خيارات إضافية من المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل، حيث لا يزال لديه 12.2 مليون خيار ستنتهي قريباً والتي لم يمارسها بعد.

وإذا كانت الممارسة السابقة تشير إلى أي مؤشر، فسيكون على ماسك بيع حوالي 5.3 مليون من تلك الأسهم المكتسبة حديثاً لتغطية فاتورته الضريبية. لكن هذا سيتركه مع ما يقرب من 7 ملايين سهم أكثر مما لديه اليوم.

وبمجرد ممارسة الخيارات التي ستنتهي قريباً، فإن عدد خيارات الأسهم التي يمتلكها ماسك ستقل بنحو 22.9 مليون خيار، لكن سيظل لديه 50.7 مليون خيار آخر ستسمح له بشراء العديد من الأسهم الإضافية، على الرغم من سعر ممارسة تلك الخيارات سيكون أعلى مما تم تنفيذه، والتي حصل عليها في عام 2012، كما أن صلاحية الخيارات الجديدة لن تنتهي قبل يناير 2028.

المزيد من الخيارات في الطريق

من المرجح أن ينمو عدد الخيارات التي يحملها ماسك بشكل كبير في العام المقبل.

فقد تم تصميم حزمة أجور ماسك عبر 12 مجموعة مختلفة من المكافآت، يستحقها بمجرد أن تحقق الشركة أهدافاً معينة من الأداء المالي والقيمة السوقية. ونظراً لأن الشركة تبلغ قيمتها الآن تريليون دولار، فقد تم تحقيق أهداف القيمة السوقية بالفعل، لذا فهي مسألة تتعلق بالإيرادات وأهداف الربح.

ووفقاً للتقديرات، سيستحق ماسك 8.4 مليون خيار لشراء الأسهم قريباً، تعبر عن 3 مجموعات من المكافآت، ليصبح مجموع الخيارات الجديدة التي يحصل عليها ماسك 25.3 خياراً جديداً، وهو أكثر من التعويض عن الخيارات التي يقوم بممارستها حالياً. كما تشير إيداعات الشركة إلى أنه من "المحتمل" تحقيق الأهداف المالية المطلوبة قريباً.

ويتفق المحللون، على أنه يمكن أن يتأهل ماسك لكتلة واحدة من 8.4 مليون خيار مع نتائج الربع الرابع، واثنين آخرين بنتائج الربع الأول من عام 2022، وفقاً لتوقعات وول ستريت.