.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بورصة البحرين للعربية: توجه لخفض حصص الحكومة في الشركات المدرجة

  • الخط
اقتصاد البحرين

بورصة البحرين للعربية: توجه لخفض حصص الحكومة في الشركات المدرجة

شركة خدمات مطار البحرين ضمن أقرب الشركات للطرح في البورصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن هناك توجها لتخفيض ملكية الحكومة بالشركات المدرجة في بورصة البحرين، وإدراج شركات جديدة.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، أن خطة بورصة البحرين تأتي ضمن خطة شاملة لتعافي الاقتصاد وضعت من قبل مجلس الوزراء، والتي تشمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سيكون تمويل جزء منها من خلال سوق رأس المال، مشيرا لوجود توجه لإدراج شركات جديدة.

بورصة البحرين تتبنى استراتيجية جديدة لتشجيع الطروحات أسواق المال اقتصاد البحرين بورصة البحرين تتبنى استراتيجية جديدة لتشجيع الطروحات

وأوضح أن بورصة البحرين لا تنظر إلى الدخول ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة في وقت قريب، قد يكون أبعد بحكم أن الشركات المختصة في البورصة رأت أن الجوانب القانونية وغيرها مكتملة، ينقص السيولة في السوق والتي ستأتي بعد توفير حلول للمستثمرين والشركات.

وبالنسبة للمستثمرين، قال آل خليفة، إن البورصة بصدد توسيع قاعدة المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنوك المحلية لتسهيل عملية إجراءات التداول من قبل عملائها، وإقليميا، جرى توقيع اتفاقية في أبوظبي لتسهيل عملية التداول المباشر بين السوقين.

وأشار إلى أن هناك شركتين أقرب إلى الإدراج في بورصة البحرين، وهما شركة خدمات مطار البحرين، وشركة متعلقة بمحطات البترول تابعة لوزارة النفط سيتم إنشاؤها.

وذكر أن الشركات الأخرى الحكومية، سيتم الإعلان عنها من قبل لجنة التخصيص التي ستعلن في وقت قريب عن هذه الشركات، ومن بين هذه الشركات بورصة البحرين التي سيتم إدراجها العام القادم.

وتنفذ بورصة البحرين استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026.

وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد