لهذا السبب.. تراجع عدد الفروع الجديدة للبنوك السعودية

قال الشريك المدير لدى KPMG، خليل السديس، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض عدد الفروع الجديدة للبنوك السعودية، يرتبط بشكل أساسي برؤية 2030 والتحول الرقمي في القطاع المالي، وشهدنا إطلاق بنوك رقمية في السعودية، ومنح البنك المركزي السعودي رخصتين ويوجد المزيد تحت الدراسة.

وأضاف أن تحول الفروع إلى رقمية وآلية لتقديم خدمات شخصية مباشرة، سيكون هو التحول في القطاع ومطلبا للقطاع المصرفي ويتوقع أن يزداد مستقبلاً.

مادة اعلانية

وأوضح أن السنة الحالية شهدت اندماج بنكي سامبا والأهلي، وآثار هذا الاندماج لم تظهر في 2021، لكن أثره الحقيقي يظهر في 2022، لأن العام الحالي شهد الاندماج وتشكيل الكيان الرئيسي.

وقال خليل السديس، إن القروض والأصول نمت إلى 2 تريليون ريال، هو أعلى رقم تصل له، وكان نمو الإقراض مدفوعاً بالنمو الكبير في التمويل العقاري لا سيما أن تملك المواطنين للمساكن أحد مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن نمو محفظة الأصول كان بدعم من استمرار دعم البنك المركزي السعودي "ساما".

أظهر التقرير ربع السنوي لـ KPMG للاستشارات المهنية، استمرار تعافي ونمو القطاع المصرفي في السعودية دون تسجيل أي عجز ائتماني كبير محليًا في تمويل الشركات.

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في السعودية سجل نموا بستة فاصل ثلاثة في المئة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث منذ نهاية العام الماضي.

كما سجل نموا في صافي الدخل 12% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وأشاد التقرير بخطوات القطاع المصرفي بالتحول نحو رقمنة العمليات المصرفية وينعكس ذلك من خلال انخفاض عدد فروع البنوك في جميع أنحاء السعودية بنسبة 5% خلال العام الماضي.