هكذا يفكر إيلون ماسك.. آراء صادمة في كل شيء

كشف أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، بعضاً من آرائه وكيف يفكر خلال مؤتمر لصحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، والذي فجر خلاله العديد من التصريحات حول موضوعات متنوعة.

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، خلال كلمته إلى مشروع قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن والمعروف باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، والذي يتضمن التمويل الفيدرالي لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

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وقال ماسك: "قد يكون من الأفضل عدم تمرير مشروع القانون".

وأضاف أن الحكومة يجب أن "تكون حكماً وليس لاعباً في السوق"، كما يجب أن "تبتعد عن الطريق ولا تعرقل التقدم في هذه الصناعة".

يأتي ذلك على الرغم من أن تسلا ستستفيد من بعض البنود الواردة في القانون، إلا أن ماسك قال إنه يؤيد إسقاط جميع الإعانات الفيدرالية، لكنه شدد على أنه ينبغي أيضاً إسقاط الدعم عن صناعة النفط والغاز.

ودعا ماسك، الذي أسس أيضاً شركة Boring Company، بدلاً من ذلك إلى تطوير الطرق السريعة والأنفاق ذات الطابقين لمحاربة حركة المرور.

النمو السكاني

ووصف ماسك النمو السكاني المنخفض بأنه "أحد أكبر المخاطر على الحضارة الإنسانية".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الخطر هو سبب إنجابه للعديد من الأطفال، حيث لدى ماسك 6 من الأبناء، ابتسم ماسك. قال "أحاول أن أكون قدوة حسنة".