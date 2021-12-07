.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هكذا يفكر إيلون ماسك.. آراء صادمة في كل شيء

  • الخط
إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

هكذا يفكر إيلون ماسك.. آراء صادمة في كل شيء

ماسك: تراجع أعداد المواليد أكبر خطر على الحضارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، بعضاً من آرائه وكيف يفكر خلال مؤتمر لصحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، والذي فجر خلاله العديد من التصريحات حول موضوعات متنوعة.

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، خلال كلمته إلى مشروع قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن والمعروف باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، والذي يتضمن التمويل الفيدرالي لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وقال ماسك: "قد يكون من الأفضل عدم تمرير مشروع القانون".

وزير النفط العراقي: يتوقع ارتفاع سعر الخام فوق 75 دولاراً للبرميل طاقة اقتصاد العراق وزير النفط العراقي: يتوقع ارتفاع سعر الخام فوق 75 دولاراً للبرميل

وأضاف أن الحكومة يجب أن "تكون حكماً وليس لاعباً في السوق"، كما يجب أن "تبتعد عن الطريق ولا تعرقل التقدم في هذه الصناعة".

يأتي ذلك على الرغم من أن تسلا ستستفيد من بعض البنود الواردة في القانون، إلا أن ماسك قال إنه يؤيد إسقاط جميع الإعانات الفيدرالية، لكنه شدد على أنه ينبغي أيضاً إسقاط الدعم عن صناعة النفط والغاز.

ودعا ماسك، الذي أسس أيضاً شركة Boring Company، بدلاً من ذلك إلى تطوير الطرق السريعة والأنفاق ذات الطابقين لمحاربة حركة المرور.

النمو السكاني

ووصف ماسك النمو السكاني المنخفض بأنه "أحد أكبر المخاطر على الحضارة الإنسانية".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الخطر هو سبب إنجابه للعديد من الأطفال، حيث لدى ماسك 6 من الأبناء، ابتسم ماسك. قال "أحاول أن أكون قدوة حسنة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد