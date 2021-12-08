بعد 31 عاماً من الزواج.. طلاق قياسي في لندن سيكلف 7 مليارات دولار

يواجه ثاني أغنى رجل في روسيا، فلاديمير بوتانين، دعوى طلاق من زوجته السابقة قد تكلفه 50% من قيمة أسهمه في شركة إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي.

وحددت زوجة الملياردير السابقة، ناتاليا بوتانينا، الحد الأقصى للمبلغ الذي تطلبه في جلسة محكمة في لندن يوم الثلاثاء.

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ويمتلك بوتانين حوالي ثلث الأسهم في نوريلسك نيكل، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مما يعني أن الحجم الأقصى للمطالبة قد يتجاوز 7 مليارات دولار.

وفي حالة إصدار القاضي لحكم بهذه النسبة، فإنها ستكون أكبر قضية طلاق في تاريخ المملكة المتحدة.

وكانت قيمة أكبر عملية طلاق في محاكم لندن، 450 مليون جنيه إسترليني (631 مليون دولار) لزوجة الملياردير فرهاد أحمدوف، إلا أنها انتهت بسداد ثلث المبلغ الذي أمر به القاضي.

وطالبت بوتانينا، بالإضافة إلى حصتها في أسهم نوريلسك، 50% من جميع توزيعات الأرباح على الأسهم اعتباراً من 2014. حيث جمع زوجها السابق حوالي 487.3 مليار روبل (6.6 مليار دولار) من توزيعات الأرباح منذ ذلك الحين ولديه صافي ثروة قدرها 29.9 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتسعى بوتانينا أيضاً إلى الحصول على نصف قيمة عقار روسي باهظ الثمن يُعرف باسم بيت الخريف.

وقالت بوتانينا إنها تلقت حوالي 40 مليون دولار بعد إجراءات الطلاق الروسية، فيما قال زوجها إنها حصلت على 84 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع وفقاً للمعايير الإنجليزية نظراً لثروته وطول مدة زواجهما الذي دام 31 عاماً.