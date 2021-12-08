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توقيع اتفاقيات لدعم القطاع السياحي بين السعودية وقطر

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اقتصاد قطر

توقيع اتفاقيات لدعم القطاع السياحي بين السعودية وقطر

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فرسان للسفر والسياحة، نايف الراجحي، في مقابلة على هامش ملتقى الأعمال السعودي القطري، عن توقيع عدة اتفاقيات لدعم القطاع السياحي بين البلدين.

يأتي انعقاد الملتقى ضمن الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيتوجه إلى قطر.

وأكد الراجحي أن التعاون في هذا المجال سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

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وقال "مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر وقعنا عددا من الاتفاقيات بالتزامن مع كأس العالم لدعم القطاع السياحي في قطر".

ولفت إلى أن القطاع يحتاج إلى دعم مع وجود فنادق كثيرة ومراكز تجارية جديدة وقرب السعودية لقطر، وحركة السفر المرتقبة أثناء انعقاد فعاليات كأس العالم.

وقال "سنتعامل مع عدد كبير من الفنادق بالتأكيد في دولة قطر".

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