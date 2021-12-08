.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!

  • الخط
لقاح فايزر
فايزر
أوميكرون

فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!

فايزر: التطعيم ثنائي الجرعة يفقد فاعليته سريعاً ضد متغير أوميكرون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركة فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.

وكشفت دراسة مبكرة لشركتي فايزر، وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاح كورونا الخاص بهم يمكنها تحييد متغير أوميكرون في الاختبارات المعملية، إلا أن نظام التطعيم ثنائي الجرعة أظهر فعالية أقل بشكل ملحوظ في مكافحة الفيروس.

وأضاف بيان للشركتين، أن جرعة ثالثة زادت من الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفاً مقارنة بجرعتين ضد متغير أوميكرون. وقالوا إن الجرعتين قد تثبت فعاليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قراءة جديدة تكشف انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات اقتصاد اقتصاد اليابان قراءة جديدة تكشف انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات

وتأتي النتائج المبكرة للشركات بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب إفريقيا عن نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن أوميكرون يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك، مقارنة بالسلالة المكتشفة في الصين منذ ما يقرب من عامين.

تم التعرف على أوميكرون لأول مرة من قبل العلماء في جنوب إفريقيا الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، اعتبرته منظمة الصحة العالمية خطراً جديداً والذي انتشر سريعاً في جميع أنحاء العالم.

وتشير بعض التقارير الأولية إلى أن البديل أكثر عدوى، لكنه قد يسبب مرضاً أكثر اعتدالاً، على الرغم من أن الأبحاث لم تحدد بصورة قاطعة حجم الخطر، ومدى فاعلية اللقاحات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد