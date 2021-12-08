فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركة فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.

وكشفت دراسة مبكرة لشركتي فايزر، وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاح كورونا الخاص بهم يمكنها تحييد متغير أوميكرون في الاختبارات المعملية، إلا أن نظام التطعيم ثنائي الجرعة أظهر فعالية أقل بشكل ملحوظ في مكافحة الفيروس.

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وأضاف بيان للشركتين، أن جرعة ثالثة زادت من الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفاً مقارنة بجرعتين ضد متغير أوميكرون. وقالوا إن الجرعتين قد تثبت فعاليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي النتائج المبكرة للشركات بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب إفريقيا عن نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن أوميكرون يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك، مقارنة بالسلالة المكتشفة في الصين منذ ما يقرب من عامين.

تم التعرف على أوميكرون لأول مرة من قبل العلماء في جنوب إفريقيا الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، اعتبرته منظمة الصحة العالمية خطراً جديداً والذي انتشر سريعاً في جميع أنحاء العالم.

وتشير بعض التقارير الأولية إلى أن البديل أكثر عدوى، لكنه قد يسبب مرضاً أكثر اعتدالاً، على الرغم من أن الأبحاث لم تحدد بصورة قاطعة حجم الخطر، ومدى فاعلية اللقاحات.