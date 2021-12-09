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بيل غيتس يتوقع نهاية الوباء في هذا الموعد!

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بيل غيتس (أرشيفية من فرانس برس)
بيل غيتس
بيل غيتس

بيل غيتس يتوقع نهاية الوباء في هذا الموعد!

غيتس: الوباء سينتشر من حين لآخر واللقاحات والأدوية ستوقف خطورته

دبي - العربية.نت

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قال الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إنه يأمل أن تنتهي المرحلة الحرجة من جائحة كورونا في عام 2022.

وكتب غيتس في مراجعة لهذا العام نُشرت على مدونة GatesNotes يوم الثلاثاء: "قد يكون من الحماقة إجراء تنبؤ آخر، لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022".

وقال الملياردير إن نهاية الوباء قريبة، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأرجع السبب في توقعه بالنهاية القريبة للفيروس على الرغم من أن متغير أوميكرون يثير القلق، إلى سرعة اكتشاف المتغيرات الجديدة، جنباً إلى جنب مع التطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، والتي تقود الأمل في أن يصبح فيروس كورونا مرضاً مستوطناً في عام 2022.

وقال إن "العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة أكثر من أي وقت آخر في الوباء حتى الآن". وأضاف: "نحن في وضع أفضل بكثير لإنشاء لقاحات محدثة إذا لزم الأمر".

ويتسابق العلماء وشركات الأدوية لمعرفة كيف يتصرف أوميكرون، ومدى فعالية اللقاحات في مقاومة ذلك.

وأوضح غيتس أن الكثير من المعلومات حول متغير أوميكرون - مثل مدى جودة اللقاحات الموجودة أو العدوى السابقة في الحماية ضده - ستكون متاحة قريباً، حيث يعمل الباحثون، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، لمعرفة المزيد عنها.

وأضاف غيتس في مراجعته أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل فتك كوفيد-19 في المستقبل.

وكتب "ستظل المجتمعات تشهد تفشي المرض من حين لآخر، ولكن ستتوفر أدوية جديدة يمكنها رعاية معظم الحالات وستكون المستشفيات قادرة على التعامل مع الباقي".

وقال: "في غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها التفكير حقاً في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح كوفيد والإنفلونزا المشترك كل خريف".

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