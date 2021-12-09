رئيس التصنيع لـ"العربية": أسعار الشحن ارتفعت 700%.. وهذا الموعد المرجح لانخفاضها

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية مطلق المريشد، في مقابلة مع العربية، إن عقود الشركة للشحن طويلة الأجل خففت من أثر ارتفاع الأسعار.

وأضاف المرشد على هامش منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن أسعار الشحن ارتفعت 700% بسبب جائحة "كوفيد-19".

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وتوقع المريشد تراجع أسعار الشحن تدريجيا بدءا من منتصف العام المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي أن مصانع إنتاج الحاويات في الصين توقفت أثناء الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع سعر تأجير الحاوية من 800-1200 دولار إلى 7500-8500 دولار.

وأوضح المريشد أن البصمة الكربونية للشركة تعادل 0.7% من الانبعاثات التي يتم إنتاجها في السعودية، وهي تطبق برامج لخفضها بنحو 30%.

ولفت إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار البولي بروبلين غير واقعي.

وأشار المريشد إلى أن "التصنيع" من أكبر مصنعي بطاريات السيارات في الشرق الأوسط، إذ تنتج مليوني بطارية سيارة، وتعتمد خطة الشركة على إعادة تدوير البطاريات المستهلكة.