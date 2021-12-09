.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس التصنيع لـ"العربية": أسعار الشحن ارتفعت 700%.. وهذا الموعد المرجح لانخفاضها

  • الخط
سوق السعودية

رئيس التصنيع لـ"العربية": أسعار الشحن ارتفعت 700%.. وهذا الموعد المرجح لانخفاضها

عقود "التصنيع" للشحن طويلة الأجل خففت من أثر ارتفاع الأسعار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية مطلق المريشد، في مقابلة مع العربية، إن عقود الشركة للشحن طويلة الأجل خففت من أثر ارتفاع الأسعار.

وأضاف المرشد على هامش منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن أسعار الشحن ارتفعت 700% بسبب جائحة "كوفيد-19".

وتوقع المريشد تراجع أسعار الشحن تدريجيا بدءا من منتصف العام المقبل.

"التصنيع" تبدأ الإنتاج من مصنع معالجة مادة الإلمنيت شركات سوق السعودية "التصنيع" تبدأ الإنتاج من مصنع معالجة مادة الإلمنيت

وذكر الرئيس التنفيذي أن مصانع إنتاج الحاويات في الصين توقفت أثناء الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع سعر تأجير الحاوية من 800-1200 دولار إلى 7500-8500 دولار.

وأوضح المريشد أن البصمة الكربونية للشركة تعادل 0.7% من الانبعاثات التي يتم إنتاجها في السعودية، وهي تطبق برامج لخفضها بنحو 30%.

ولفت إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار البولي بروبلين غير واقعي.

وأشار المريشد إلى أن "التصنيع" من أكبر مصنعي بطاريات السيارات في الشرق الأوسط، إذ تنتج مليوني بطارية سيارة، وتعتمد خطة الشركة على إعادة تدوير البطاريات المستهلكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركات ناشئة تصطاد قادة شركة شركات ناشئة تصطاد قادة شركة "أبل" وتهدد حلمها الضخم!
الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة! الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة
هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات
قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
قبل أن تذهب
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
اكتشف المزيد