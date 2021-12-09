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زيادة متوقعة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين السعودية والبحرين

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اقتصاد البحرين

زيادة متوقعة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين السعودية والبحرين

السعودية لها تأثير واضح في الاستثمارات البحرينية

دبي - العربية.نت

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وسط ترقب وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى البحرين ضمن جولته الخليجية، واستباقاً لهذه الزيارة، ينعقد في المنامة منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة استثمارية سعودية بحرينية متعددة المجالات، ستنبثق منها عدة شركات. ويشهد المنتدى عدة جلسات ومتحدثين لرجال أعمال سعوديين وبحرينيين، لبحث الفرص الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي البحريني محمد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس: "لا شك أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين، والوفد المرافق له سوف تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهم في تذليل العوائق أمام المستثمرين السعوديين في البحرين.

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وأضاف أن حجم التبادل التجاري ينقسم إلى عدة أقسام، منها أن العام 2019 شهد زيارة 12 مليون زائر سعودي إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، بمعدل مليون زائر شهريا وهو ما يدعم قطاع الفنادق والسياحة والأغذية والمشروبات في البحرين.

وأوضح أن العديد من الشركات السعودية تستورد الكثير من المواد الخام من البحرين عن طريق ميناء خليفة بن سلمان، والكثير من الأبراج ملاكها سعوديون، والسعودية لها تأثير واضح وجلي في الاستثمارات البحرينية.

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