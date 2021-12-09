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مصادر "العربية.نت": "مصدر" الإماراتية تبحث ترتيب قرض بـ700 مليون دولار

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أبوظبي

مصادر "العربية.نت": "مصدر" الإماراتية تبحث ترتيب قرض بـ700 مليون دولار

سيتم عبر شريحتين إحداهما تمويل إسلامي بـ250 مليون دولار و450 مليون دولار قرض تقليدي

العربية.نت - محمود صالح

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قالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن شركة مصدر الإماراتية وEDF Energies تعملان في الوقت الحالي للحصول على قرض بنحو 700 مليون دولار لإعادة تمويل قرض بنحو 650 مليون دولار جرى الحصول عليه في 2017 والذي كان يستهدف تمويل مشروع تابع.

وأضافت المصادر أن التمويل الجديد الحالي سيتم عبر شريحتين، إحداهما تمويل إسلامي بنحو 250 مليون دولار وقرض تقليدي بمبلغ 450 مليون دولار.

ويعمل على توفير التمويل المطلوب تحالف بنوك وجهات تمويل دولية يتضمن Natixis والبنك الإسلامي للتنمية و"أبيكورب" وسيمنز للخدمات المالية.

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وتعمل الشركات على تسريع وتيرة التمويل مع انخفاض التكاليف بالسوق قبل تشديد متوقع للسياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأميركي وما سينجم عنه من ارتفاع تكاليف التمويل بالسوق.

وتابعت المصادر أن التمويل السابق تم تسعيره عند مستوى 175 نقطة أساس خلال تأسيس المشروع وارتفع إلى 180 نقطة أساس.

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