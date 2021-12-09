 مع نمو الوظائف الأميركية.. هل انتهت صدمة "أوميكرون"؟

أظهرت بيانات حديثة لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، أن الوظائف المتاحة في البلاد ارتفعت بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى 11 مليون وظيفة.

وعلى الرغم من أن هذا كان أقل من 11.1 مليون أعلى من يوليو، إلا أنه لا يزال أكثر بكثير من توقعات الاقتصاديين عند 10.4 مليون وظيفة، والتي كانت ستمثل انخفاضًا متواضعًا عن الشهر السابق. وبدلاً من ذلك، ارتفعت فرص العمل بأكثر من 400 ألف.

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وسجل قطاع الترفيه والضيافة ولا سيما الفنادق والخدمات الغذائية، أكبر زيادة في الوظائف المتاحة إلى حد بعيد.

يرى مدير الأبحاث في مختبر التوظيف في "إنديد"، نيك بنكر، أن "سوق التوظيف الساخن كان مدفوعًا إلى حد كبير بالارتفاع الكبير والسريع في الطلب.. الارتفاع الأخير كان على الأرجح بسبب تراجع الموجة الأخيرة من الوباء".

في غضون ذلك، بلغ عدد التعيينات 6.5 مليون في أكتوبر، مما يؤكد أن مشكلة نقص العمال ما زالت قائمة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "بي إم أو"، جينيفر لي: "تراجع التوظيف في القطاع الخاص يعكس الإحباط الذي يشعر به أصحاب العمل.. إنهم بالفعل يزيدون الأجور ويضيفون المزيد من المزايا في إطار جذب العمال وعودتهم إلى سوق العمل.. لقد انخفضت أيضًا حالات الانفصال، ومن المثير للاهتمام، أن عددًا أقل من الأشخاص تركوا وظائفهم في الشهر، وهي أخبار جيدة".

وانخفض عدد العمال الأميركيين الذين تركوا وظائفهم بأكثر من 200 ألف في ذلك الشهر إلى 4.2 مليون، انخفاضًا من أعلى مستوى قياسي في سبتمبر.

من حيث المبدأ، تعتبر فكرة ترك الأشخاص طواعية لوظائفهم مقابل رواتب أو مزايا أو فرص أفضل أمرًا جيدًا للعمال. لكن الاقتصاديين ما زالوا حذرين، ويتساءلون عما إذا كانت زيادة الأجور وتوقيع المكافآت ستوفر مزايا طويلة الأجل للموظفين في الطرف الأدنى من جدول الرواتب.

وتشير البيانات إلى أن أعداد من تم تسريحهم من العمل خلال الشهر الماضي، بلغت 1.4 مليون، ما يشير إلى أن الرقم لم يتغير إلى حد ما.

وأضافت جينيفر لي، في مذكرة للعملاء: "في ظل الظروف العادية، فإن العدد القياسي للوظائف الشاغرة سيكون شيئًا يستحق الاحتفال. لكن لا يوجد صاحب عمل في مزاج احتفالي.. من الصعب تلبية الطلبات أو تلبية طلبات العملاء إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من الأشخاص للقيام بالعمل الفعلي".