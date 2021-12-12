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أغنى رجل في آسيا يتطلع لشراء شركة منسوجات مفلسة في الهند

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الملياردير المؤسس لمجموعة ريلاينس الصناعية الهندية، موكيش أمباني
الملياردير المؤسس لمجموعة ريلاينس الصناعية الهندية، موكيش أمباني
ثروات

أغنى رجل في آسيا يتطلع لشراء شركة منسوجات مفلسة في الهند

الشركة تصنع لعلامات ملابس أرماني وهوغو بوس وديزل

دبي - العربية.نت

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تتنافس شركة ريلاينس إندستريز ليمتد، التابعة للملياردير موكيش أمباني، للاستحواذ على شركة المنسوجات الهندية المفلسة سينتكس إندستريز Sintex Industries Ltd.

وقالت Sintex في بيان اليوم الأحد، إن تحالفا يجمع ريلاينس مع Assets Care & Reconstruction Enterprise قدم عرضاً للشركة بموجب عملية تسوية الإفلاس التي عينتها المحكمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما تتضمن قائمة المنافسين الآخرين شركة مثل Easygo Textiles Pvt وGHCL Ltd وHimatsingka Ventures Pvt، التي تعمل مع Shrikant Himatsingka وDinesh Kumar Himatsingka.

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وتأتي خطوة أمباني، بعدما اشترت شركته هذا العام حقوق الملكية الفكرية لاستخدام علامة لي كوبر الشهيرة في الهند وحصصا في ماركات الأزياء الراقية التي يديرها مصممو أزياء لبعض أكبر نجوم بوليوود.

وتوفر سينتكس الأقمشة لماركات الأزياء العالمية بما في ذلك أرماني، وهوغو بوس، وديزل، وبيوربري.

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